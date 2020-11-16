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Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах
Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах
Последние две недели ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ принимались достаточно интенсивно, что привело к определенной стабилизации эпидпроцесса, РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:49
2020-11-16T12:49
2020-11-16T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Последние две недели ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ принимались достаточно интенсивно, что привело к определенной стабилизации эпидпроцесса, заявила глава Роспостребнадзора Анна Попова."Я бы хотела отметить, что в течение двух последних недель меры, которые ограничивают распространение инфекции, в различных субъектах принимались в основном достаточно интенсивно, и результат безусловно тот, о котором уже сказала - определенная стабилизация эпидпроцесса, хотя ситуация остается крайне напряженной", - заявила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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