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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584816574.html
Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах
Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах
Последние две недели ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ принимались достаточно интенсивно, что привело к определенной стабилизации эпидпроцесса, РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:49
2020-11-16T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Последние две недели ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ принимались достаточно интенсивно, что привело к определенной стабилизации эпидпроцесса, заявила глава Роспостребнадзора Анна Попова."Я бы хотела отметить, что в течение двух последних недель меры, которые ограничивают распространение инфекции, в различных субъектах принимались в основном достаточно интенсивно, и результат безусловно тот, о котором уже сказала - определенная стабилизация эпидпроцесса, хотя ситуация остается крайне напряженной", - заявила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество

Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах

12:49 16.11.2020 (обновлено: 13:07 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Последние две недели ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ принимались достаточно интенсивно, что привело к определенной стабилизации эпидпроцесса, заявила глава Роспостребнадзора Анна Попова.
"Я бы хотела отметить, что в течение двух последних недель меры, которые ограничивают распространение инфекции, в различных субъектах принимались в основном достаточно интенсивно, и результат безусловно тот, о котором уже сказала - определенная стабилизация эпидпроцесса, хотя ситуация остается крайне напряженной", - заявила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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