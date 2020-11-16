https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584816574.html

Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах

Попова оценила меры по борьбе с коронавирусом в регионах

Последние две недели ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ принимались достаточно интенсивно, что привело к определенной стабилизации эпидпроцесса, РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:49

2020-11-16T12:49

2020-11-16T13:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Последние две недели ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ принимались достаточно интенсивно, что привело к определенной стабилизации эпидпроцесса, заявила глава Роспостребнадзора Анна Попова."Я бы хотела отметить, что в течение двух последних недель меры, которые ограничивают распространение инфекции, в различных субъектах принимались в основном достаточно интенсивно, и результат безусловно тот, о котором уже сказала - определенная стабилизация эпидпроцесса, хотя ситуация остается крайне напряженной", - заявила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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