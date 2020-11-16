https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584815128.html

Мишустин оценил ситуацию с оказанием помощи больным COVID-19 в регионах

Мишустин оценил ситуацию с оказанием помощи больным COVID-19 в регионах

Ситуация с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом в ряде регионов вызывает озабоченность, отмечается нехватка медработников и высокая... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:45

2020-11-16T12:45

2020-11-16T12:58

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здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусом в ряде регионов вызывает озабоченность, отмечается нехватка медработников и высокая загруженность коек, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."На сегодняшний день вызывает озабоченность ситуация с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ряде регионов. Там отмечается нехватка медицинских работников и достаточно высокий процент загруженности специализированных коек", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко рассказать о действиях его ведомства в этих направлениях и доложить о ситуации с наличием лекарств в регионах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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