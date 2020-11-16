https://ria.ru/20201116/kislorod-1584814139.html

Мурашко рассказал о ситуации с обеспечением кислородом в больницах

Мурашко рассказал о ситуации с обеспечением кислородом в больницах

Ситуация с обеспечением кислородом в медучреждениях стабилизируется, Минздрав держит ситуацию на контроле, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:39

2020-11-16T12:39

2020-11-16T13:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ситуация с обеспечением кислородом в медучреждениях стабилизируется, Минздрав держит ситуацию на контроле, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В условиях высочайшей нагрузки сегодня особый контроль за обеспечением кислородом. Последняя неделя показывает, что ситуация стабилизируется совместными усилиями министерством промышленности и торговли и регионами, но по-прежнему мы держим ситуацию на контроле, особенно вновь разворачиваемые койки должны иметь кислородное обеспечение, сами точки подключения", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/tomografiya-1584566544.html

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2020

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество