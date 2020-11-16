https://ria.ru/20201116/gosuslugi-1584954859.html

Мишустин: возможности портала госуслуг расширят для обращения граждан

Мишустин: возможности портала госуслуг расширят для обращения граждан

Возможности единого портала госуслуг будут расширены - теперь граждане смогут через свой личный кабинет обратиться в те министерства и ведомства, работа которых РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:00

2020-11-16T12:00

2020-11-17T11:13

обязательное медицинское страхование

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Возможности единого портала госуслуг будут расширены - теперь граждане смогут через свой личный кабинет обратиться в те министерства и ведомства, работа которых сейчас особенно востребована, в частности, в Минздрав, Минпросвещения, ФОМС, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами в понедельник он заявил о необходимости наладить надежный механизм связи граждан с органами власти при проведении административной реформы."Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг. Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы", - сообщил Мишустин.Он пояснил, что каждый гражданин из личного кабинета на портале госуслуг сможет направить свое обращение в Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов госвласти регионов или местного самоуправления. Так же через портал обратившийся сможет получить и ответ на свое обращение, уточнил премьер.

https://ria.ru/20201113/oms-1584953389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин