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Мишустин: возможности портала госуслуг расширят для обращения граждан
Мишустин: возможности портала госуслуг расширят для обращения граждан
Возможности единого портала госуслуг будут расширены - теперь граждане смогут через свой личный кабинет обратиться в те министерства и ведомства, работа которых РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:00
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обязательное медицинское страхование
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Возможности единого портала госуслуг будут расширены - теперь граждане смогут через свой личный кабинет обратиться в те министерства и ведомства, работа которых сейчас особенно востребована, в частности, в Минздрав, Минпросвещения, ФОМС, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами в понедельник он заявил о необходимости наладить надежный механизм связи граждан с органами власти при проведении административной реформы."Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг. Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы", - сообщил Мишустин.Он пояснил, что каждый гражданин из личного кабинета на портале госуслуг сможет направить свое обращение в Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов госвласти регионов или местного самоуправления. Так же через портал обратившийся сможет получить и ответ на свое обращение, уточнил премьер.
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михаил мишустин

Мишустин: возможности портала госуслуг расширят для обращения граждан

12:00 16.11.2020 (обновлено: 11:13 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Возможности единого портала госуслуг будут расширены - теперь граждане смогут через свой личный кабинет обратиться в те министерства и ведомства, работа которых сейчас особенно востребована, в частности, в Минздрав, Минпросвещения, ФОМС, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он заявил о необходимости наладить надежный механизм связи граждан с органами власти при проведении административной реформы.
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"Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг. Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы", - сообщил Мишустин.
Он пояснил, что каждый гражданин из личного кабинета на портале госуслуг сможет направить свое обращение в Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов госвласти регионов или местного самоуправления. Так же через портал обратившийся сможет получить и ответ на свое обращение, уточнил премьер.
"Такой формат взаимодействия - важная часть сервисной модели государства, которая создаётся для удобства людей", - добавил Мишустин.
 
Обязательное медицинское страхованиеМихаил Мишустин
 
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