https://ria.ru/20201116/gosuslugi-1584954859.html
Мишустин: возможности портала госуслуг расширят для обращения граждан
Мишустин: возможности портала госуслуг расширят для обращения граждан
Возможности единого портала госуслуг будут расширены - теперь граждане смогут через свой личный кабинет обратиться в те министерства и ведомства, работа которых РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:00
2020-11-16T12:00
2020-11-17T11:13
обязательное медицинское страхование
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Возможности единого портала госуслуг будут расширены - теперь граждане смогут через свой личный кабинет обратиться в те министерства и ведомства, работа которых сейчас особенно востребована, в частности, в Минздрав, Минпросвещения, ФОМС, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами в понедельник он заявил о необходимости наладить надежный механизм связи граждан с органами власти при проведении административной реформы."Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг. Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы", - сообщил Мишустин.Он пояснил, что каждый гражданин из личного кабинета на портале госуслуг сможет направить свое обращение в Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов госвласти регионов или местного самоуправления. Так же через портал обратившийся сможет получить и ответ на свое обращение, уточнил премьер.
https://ria.ru/20201113/oms-1584953389.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Возможности единого портала госуслуг будут расширены - теперь граждане смогут через свой личный кабинет обратиться в те министерства и ведомства, работа которых сейчас особенно востребована, в частности, в Минздрав, Минпросвещения, ФОМС, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин
.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он заявил о необходимости наладить надежный механизм связи граждан с органами власти при проведении административной реформы.
"Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг. Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы", - сообщил Мишустин.
Он пояснил, что каждый гражданин из личного кабинета на портале госуслуг сможет направить свое обращение в Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в любой из органов госвласти регионов или местного самоуправления. Так же через портал обратившийся сможет получить и ответ на свое обращение, уточнил премьер.
"Такой формат взаимодействия - важная часть сервисной модели государства, которая создаётся для удобства людей", - добавил Мишустин.