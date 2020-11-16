Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/gorskie-1584757769.html
Горские евреи выбрали "Человека года"
Горские евреи выбрали "Человека года"
В общине горских евреев в Москве состоялось церемония награждения за вклад в развитие и сохранение общинной жизни и культуры, сообщили РИА Новости в фонде... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T21:27
2020-11-16T21:47
герман захарьяев
юрий каннер
российский еврейский конгресс
москва
иерусалим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584910109_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_113915b7a114aab2a80834e8fc5d6cd6.png
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В общине горских евреев в Москве состоялось церемония награждения за вклад в развитие и сохранение общинной жизни и культуры, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев СТМЭГИ.Премия носит иимя Сергея Вайнштейна - талантливого и авторитетного ученого, этнографа и культуролога, который сыграл важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни и национальной культуры в современной России. Именно он был одним из активных участников восстановления общинной жизни горских евреев и стоял у истоков создания фонда СТМЭГИ. Награда была учреждена в 2015 году."Награду "За вклад в сохранение и возрождение еврейской религиозной жизни" получил раввин Адам Давидов. Он родился в Нальчике, учился в Иерусалиме в ешиве "Швут ами". Много лет был раввином и духовным наставником в поселке Красная Слобода в Азербайджане. Также он является автором нескольких книг по еврейской традиции и поэтических сборников", -сообщили в фонде.Кроме того, награду получили известный дагестанский хореограф Шалуми Матаев и преподаватель Геник Исаков. Последний разработал первое в мире методическое руководство по преподаванию джуури для дошкольников."Имена лауреатов были объявлены в ходе праздничной церемонии, участниками которой стали президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, депутат Национального собрания Азербайджана Анатолий Рафаилов, а также политики, деятели культуры, известные меценаты и бизнесмены. В этом году она проводилась в онлайн-формате", - подчеркнули в фонде горских евреев.
https://ria.ru/20151213/1341550012.html
москва
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584910109_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_d86f90a8f4f4dbfc9b66a43809ff2f59.png
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герман захарьяев, юрий каннер, российский еврейский конгресс, москва, иерусалим

Горские евреи выбрали "Человека года"

21:27 16.11.2020 (обновлено: 21:47 16.11.2020)
 
© предоставлено фондом СТМЭГИОнлайн-церемония награждения "Человека года" в общине горских евреев
Онлайн-церемония награждения Человека года в общине горских евреев - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© предоставлено фондом СТМЭГИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В общине горских евреев в Москве состоялось церемония награждения за вклад в развитие и сохранение общинной жизни и культуры, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев СТМЭГИ.
Премия носит иимя Сергея Вайнштейна - талантливого и авторитетного ученого, этнографа и культуролога, который сыграл важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни и национальной культуры в современной России. Именно он был одним из активных участников восстановления общинной жизни горских евреев и стоял у истоков создания фонда СТМЭГИ. Награда была учреждена в 2015 году.
"Награду "За вклад в сохранение и возрождение еврейской религиозной жизни" получил раввин Адам Давидов. Он родился в Нальчике, учился в Иерусалиме в ешиве "Швут ами". Много лет был раввином и духовным наставником в поселке Красная Слобода в Азербайджане. Также он является автором нескольких книг по еврейской традиции и поэтических сборников", -сообщили в фонде.
Кроме того, награду получили известный дагестанский хореограф Шалуми Матаев и преподаватель Геник Исаков. Последний разработал первое в мире методическое руководство по преподаванию джуури для дошкольников.
© предоставлено фондом СТМЭГИОнлайн-церемония награждения "Человека года" в общине горских евреев
Онлайн-церемония награждения Человека года в общине горских евреев - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© предоставлено фондом СТМЭГИ
Онлайн-церемония награждения "Человека года" в общине горских евреев
"Имена лауреатов были объявлены в ходе праздничной церемонии, участниками которой стали президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, депутат Национального собрания Азербайджана Анатолий Рафаилов, а также политики, деятели культуры, известные меценаты и бизнесмены. В этом году она проводилась в онлайн-формате", - подчеркнули в фонде горских евреев.
Церемония зажжения ханукальной свечи в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.12.2015
13 декабря 2015, 22:53Религия и мировоззрение
Горские евреи зажгли в Москве последнюю свечу ХанукиВ церемонии зажжения ханукальных свечей также приняли участие президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, посол Израиля в России Цви Хейфец и другие.
 
Герман ЗахарьяевЮрий КаннерРоссийский еврейский конгрессМоскваИерусалим
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
10:00Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
09:35Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
09:35Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
09:27Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
09:23Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
09:19Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
09:12СК возбудил дело против сотрудника компании, связанной с мэром Томска
Лента новостейМолния