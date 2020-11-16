https://ria.ru/20201116/gorskie-1584757769.html
Горские евреи выбрали "Человека года"
Горские евреи выбрали "Человека года"
В общине горских евреев в Москве состоялось церемония награждения за вклад в развитие и сохранение общинной жизни и культуры, сообщили РИА Новости в фонде... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T21:27
2020-11-16T21:27
2020-11-16T21:47
герман захарьяев
юрий каннер
российский еврейский конгресс
москва
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В общине горских евреев в Москве состоялось церемония награждения за вклад в развитие и сохранение общинной жизни и культуры, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев СТМЭГИ.Премия носит иимя Сергея Вайнштейна - талантливого и авторитетного ученого, этнографа и культуролога, который сыграл важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни и национальной культуры в современной России. Именно он был одним из активных участников восстановления общинной жизни горских евреев и стоял у истоков создания фонда СТМЭГИ. Награда была учреждена в 2015 году."Награду "За вклад в сохранение и возрождение еврейской религиозной жизни" получил раввин Адам Давидов. Он родился в Нальчике, учился в Иерусалиме в ешиве "Швут ами". Много лет был раввином и духовным наставником в поселке Красная Слобода в Азербайджане. Также он является автором нескольких книг по еврейской традиции и поэтических сборников", -сообщили в фонде.Кроме того, награду получили известный дагестанский хореограф Шалуми Матаев и преподаватель Геник Исаков. Последний разработал первое в мире методическое руководство по преподаванию джуури для дошкольников."Имена лауреатов были объявлены в ходе праздничной церемонии, участниками которой стали президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, депутат Национального собрания Азербайджана Анатолий Рафаилов, а также политики, деятели культуры, известные меценаты и бизнесмены. В этом году она проводилась в онлайн-формате", - подчеркнули в фонде горских евреев.
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РИА Новости
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герман захарьяев, юрий каннер, российский еврейский конгресс, москва, иерусалим
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В общине горских евреев в Москве состоялось церемония награждения за вклад в развитие и сохранение общинной жизни и культуры, сообщили РИА Новости в фонде горских евреев СТМЭГИ.
Премия носит иимя Сергея Вайнштейна - талантливого и авторитетного ученого, этнографа и культуролога, который сыграл важную роль в возрождении еврейской религиозной жизни и национальной культуры в современной России. Именно он был одним из активных участников восстановления общинной жизни горских евреев и стоял у истоков создания фонда СТМЭГИ. Награда была учреждена в 2015 году.
"Награду "За вклад в сохранение и возрождение еврейской религиозной жизни" получил раввин Адам Давидов. Он родился в Нальчике, учился в Иерусалиме в ешиве "Швут ами". Много лет был раввином и духовным наставником в поселке Красная Слобода в Азербайджане. Также он является автором нескольких книг по еврейской традиции и поэтических сборников", -сообщили в фонде.
Кроме того, награду получили известный дагестанский хореограф Шалуми Матаев и преподаватель Геник Исаков. Последний разработал первое в мире методическое руководство по преподаванию джуури для дошкольников.
"Имена лауреатов были объявлены в ходе праздничной церемонии, участниками которой стали президент фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, депутат Национального собрания Азербайджана Анатолий Рафаилов, а также политики, деятели культуры, известные меценаты и бизнесмены. В этом году она проводилась в онлайн-формате", - подчеркнули в фонде горских евреев.