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СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискар д'Эстена
СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискар д'Эстена
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен был госпитализирован во французском городе Тур 15 ноября, сообщает радиостанция France bleu в понедельник. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T21:00
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валери жискар д’эстен
франция
париж
шер
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен был госпитализирован во французском городе Тур 15 ноября, сообщает радиостанция France bleu в понедельник.94-летнего политика доставили в больницу из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. Причины госпитализации пока неизвестны.В сентябре Жискар д'Эстен уже попадал в больницу в Париже в связи с инфекцией легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19, вскоре он был выписан из больницы.Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.
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валери жискар д’эстен, франция, париж, шер, в мире

СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискар д'Эстена

21:00 16.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен
Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен был госпитализирован во французском городе Тур 15 ноября, сообщает радиостанция France bleu в понедельник.
94-летнего политика доставили в больницу из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. Причины госпитализации пока неизвестны.
В сентябре Жискар д'Эстен уже попадал в больницу в Париже в связи с инфекцией легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19, вскоре он был выписан из больницы.
Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.
 
Валери Жискар д’ЭстенФранцияПарижШерВ мире
 
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