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СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискар д'Эстена

СМИ сообщили о госпитализации экс-президента Франции Жискар д'Эстена

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен был госпитализирован во французском городе Тур 15 ноября, сообщает радиостанция France bleu в понедельник. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T21:00

2020-11-16T21:00

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валери жискар д’эстен

франция

париж

шер

в мире

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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен был госпитализирован во французском городе Тур 15 ноября, сообщает радиостанция France bleu в понедельник.94-летнего политика доставили в больницу из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. Причины госпитализации пока неизвестны.В сентябре Жискар д'Эстен уже попадал в больницу в Париже в связи с инфекцией легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19, вскоре он был выписан из больницы.Жискар д'Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валери жискар д’эстен, франция, париж, шер, в мире