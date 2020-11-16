https://ria.ru/20201116/forum-1584868378.html

Представители США примут участие в форуме "Уроки Нюрнберга"

Представители США примут участие в форуме "Уроки Нюрнберга"

Представители 30 стран, в том числе США, примут участие в предстоящем на этой неделе международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга", приуроченном к... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:53

2020-11-16T16:53

2020-11-16T17:21

75 лет великой победы

россия

музей победы

нюрнбергский процесс

елена цунаева

поисковое движение россии

вторая мировая война (1939-1945)

сергей лавров

федеральное архивное агентство (росархив)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представители 30 стран, в том числе США, примут участие в предстоящем на этой неделе международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга", приуроченном к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, сообщила пресс-служба Музея Победы на Поклонной горе, на площадке которого пройдет форум."К крупнейшему форуму представителей профессиональных сообществ, исследователей, общественных организаций, деятелей культуры и образования присоединятся участники из всех субъектов Российской Федерации, а также из 30 стран - из ближнего зарубежья, стран Европы, Юго-Восточной Азии, представители США. Учитывая действующие ограничения, большинство из них будут выступать в онлайн-формате", - говорится в сообщении.В рамках форума в Музее Победы 20 ноября пройдут два пленарных заседания, на которых в качестве спикеров выступят министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента России Владимир Мединский, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, главный военный прокурор Итальянской Республики Марко де Паолис, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева и другие.Во второй день форума будут работать девять тематических площадок, организаторами которых стали министерства, ведомства, общественные организации, музеи и СМИ. Их участники рассмотрят вопросы, связанные с трибуналом и его решениями – историческими, правовыми, идеологическими, гуманитарными, образовательными и так далее.Так, площадка, которую организуют Следственный комитет, Генеральная прокуратура и Минюст, называется "Преступления против человечности в современной юридической практике". На ней обсудят вопросы выявления, расследования и судебного рассмотрения военных преступлений, с учетом наследия Нюрнберга, принципы неотвратимости наказания нацистских преступников и так далее. Площадка Росархива посвящена архивным документам как доказательной базе преступлений нацистов, документальным подтверждениям этих преступлений на территории СССР.В рамках форума будут работать отдельные тематические площадки, посвященные музейной деятельности по сохранению памяти о трагедии народов в годы войны; образовательным программам, мифам и пропаганде в современном информационном пространстве. На форуме также подведут итоги целого ряда мероприятий, реализованных в 2020 году в рамках проекта "Без срока давности".Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.

https://ria.ru/20201111/nyurnbergskiy-protsess-1584086422.html

https://ria.ru/20201106/protsess-1583267667.html

https://ria.ru/20200710/1574175906.html

россия

сша

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россия, музей победы, нюрнбергский процесс, елена цунаева, поисковое движение россии, вторая мировая война (1939-1945), сергей лавров, федеральное архивное агентство (росархив), владимир мединский, александр бастрыкин, сергей нарышкин, сша, в мире