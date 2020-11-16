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У исполнительницы хита "Dance monkey" вышла новая зажигательная песня
У исполнительницы хита "Dance monkey" вышла новая зажигательная песня
Австралийская певица Тони Уотсон, более известная по псевдониму Tones and I, представила в Сети новый зажигательный трек "Fly away" и опубликовала на YouTube... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T00:36
2020-11-16T00:36
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Австралийская певица Тони Уотсон, более известная по псевдониму Tones and I, представила в Сети новый зажигательный трек "Fly away" и опубликовала на YouTube клип на него. Исполнительница хита "Dance monkey", бывшая когда-то уличным музыкантом, рассказала, что новая песня – это история "о погоне за своей мечтой, достижении целей и реалиях, которые с этим связаны".Певица создавала трек во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Продюсировать песню исполнительнице помог новозеландский музыкант Данн Хум.В ролике, который сняли Ник Козакис и Лиам Келли, показывают различные истории, связанные с какой-нибудь мечтой, например, выйти замуж за любимого человека, отправиться в отпуск с друзьями или провести время с близкими. В комментариях слушатели поздравили Тони Уотсон с релизом и написали, что она проделала "отличную работу".
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музыка, новости культуры, youtube
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Австралийская певица Тони Уотсон, более известная по псевдониму Tones and I, представила в Сети новый зажигательный трек "Fly away" и опубликовала на YouTube клип на него.
Исполнительница хита "Dance monkey", бывшая когда-то уличным музыкантом, рассказала
, что новая песня – это история "о погоне за своей мечтой, достижении целей и реалиях, которые с этим связаны".
"В композиции речь идет о подлинном счастье и о том, что, по нашему мнению, нам нужно для того, чтобы испытывать его. Мы всегда чего-то хотим только потому, что думаем, что это сделает нас счастливыми. Но это не совсем так", – пояснила Уотсон.
Певица создавала трек во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Продюсировать песню исполнительнице помог новозеландский музыкант Данн Хум.
В ролике, который сняли Ник Козакис и Лиам Келли, показывают различные истории, связанные с какой-нибудь мечтой, например, выйти замуж за любимого человека, отправиться в отпуск с друзьями или провести время с близкими.
В комментариях слушатели поздравили Тони Уотсон с релизом и написали, что она проделала "отличную работу".