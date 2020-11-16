https://ria.ru/20201116/fly-away-1584528292.html

У исполнительницы хита "Dance monkey" вышла новая зажигательная песня

У исполнительницы хита "Dance monkey" вышла новая зажигательная песня

Австралийская певица Тони Уотсон, более известная по псевдониму Tones and I, представила в Сети новый зажигательный трек "Fly away" и опубликовала на YouTube... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T00:36

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Австралийская певица Тони Уотсон, более известная по псевдониму Tones and I, представила в Сети новый зажигательный трек "Fly away" и опубликовала на YouTube клип на него. Исполнительница хита "Dance monkey", бывшая когда-то уличным музыкантом, рассказала, что новая песня – это история "о погоне за своей мечтой, достижении целей и реалиях, которые с этим связаны".Певица создавала трек во время карантина, вызванного пандемией коронавируса. Продюсировать песню исполнительнице помог новозеландский музыкант Данн Хум.В ролике, который сняли Ник Козакис и Лиам Келли, показывают различные истории, связанные с какой-нибудь мечтой, например, выйти замуж за любимого человека, отправиться в отпуск с друзьями или провести время с близкими. В комментариях слушатели поздравили Тони Уотсон с релизом и написали, что она проделала "отличную работу".

https://ria.ru/20200521/1571732049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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