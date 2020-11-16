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МСП Банк поддержал проекты создателя систем бесперебойного электропитания
МСП Банк поддержал проекты создателя систем бесперебойного электропитания
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку казанской компании "Группа Энэлт", реализующей новые проекты по производству систем... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:51
2020-11-16T14:51
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку казанской компании "Группа Энэлт", реализующей новые проекты по производству систем бесперебойного электропитания, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал ООО "Группа Энэлт" кредит на сумму 185 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по льготной ставке 8,25% годовых на 3 года по Программе субсидирования Минэкономразвития.По данным пресс-службы, компания заключила несколько соглашений о модернизации электростанций, создании систем аккумулирования электроэнергии, внедрения автоматизированной системой управления и реализации ряда других проектов. Финансовая поддержка МСП Банка позволила оперативно докупить необходимые материалы, комплектующие, компоненты и реализовать проекты в намеченные сроки."Группа Энэлт" разрабатывает и реализует комплексные решения в области создания систем бесперебойного энергопитания, постоянного и переменного тока. Предприятие поставляет, монтирует и обслуживает различные виды аккумуляторных батарей, распределительных, климатических и электротехнических шкафов. В числе заказчиков решений предприятия – компании в сфере генерации и передачи электроэнергии, мобильной и стационарной связи, перерабатывающие производства, министерства, ведомства, муниципалитеты и др. Производственные площадки компании расположены в Казани и Москве.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк поддержал проекты создателя систем бесперебойного электропитания

14:51 16.11.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку казанской компании "Группа Энэлт", реализующей новые проекты по производству систем бесперебойного электропитания, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал ООО "Группа Энэлт" кредит на сумму 185 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по льготной ставке 8,25% годовых на 3 года по Программе субсидирования Минэкономразвития.
По данным пресс-службы, компания заключила несколько соглашений о модернизации электростанций, создании систем аккумулирования электроэнергии, внедрения автоматизированной системой управления и реализации ряда других проектов. Финансовая поддержка МСП Банка позволила оперативно докупить необходимые материалы, комплектующие, компоненты и реализовать проекты в намеченные сроки.
"Группа Энэлт" разрабатывает и реализует комплексные решения в области создания систем бесперебойного энергопитания, постоянного и переменного тока. Предприятие поставляет, монтирует и обслуживает различные виды аккумуляторных батарей, распределительных, климатических и электротехнических шкафов. В числе заказчиков решений предприятия – компании в сфере генерации и передачи электроэнергии, мобильной и стационарной связи, перерабатывающие производства, министерства, ведомства, муниципалитеты и др. Производственные площадки компании расположены в Казани и Москве.
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