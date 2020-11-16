МСП Банк поддержал проекты создателя систем бесперебойного электропитания
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансовую поддержку казанской компании "Группа Энэлт", реализующей новые проекты по производству систем бесперебойного электропитания, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал ООО "Группа Энэлт" кредит на сумму 185 миллионов рублей. Финансирование предоставлено по льготной ставке 8,25% годовых на 3 года по Программе субсидирования Минэкономразвития.
По данным пресс-службы, компания заключила несколько соглашений о модернизации электростанций, создании систем аккумулирования электроэнергии, внедрения автоматизированной системой управления и реализации ряда других проектов. Финансовая поддержка МСП Банка позволила оперативно докупить необходимые материалы, комплектующие, компоненты и реализовать проекты в намеченные сроки.
"Группа Энэлт" разрабатывает и реализует комплексные решения в области создания систем бесперебойного энергопитания, постоянного и переменного тока. Предприятие поставляет, монтирует и обслуживает различные виды аккумуляторных батарей, распределительных, климатических и электротехнических шкафов. В числе заказчиков решений предприятия – компании в сфере генерации и передачи электроэнергии, мобильной и стационарной связи, перерабатывающие производства, министерства, ведомства, муниципалитеты и др. Производственные площадки компании расположены в Казани и Москве.