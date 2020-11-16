https://ria.ru/20201116/draka-1584779354.html
ФСИН начала проверку данных о драке сотрудников колонии в Кузбассе
ФСИН начала проверку данных о драке сотрудников колонии в Кузбассе
ГУФСИН и СУСК по Кемеровской области начали проверку после появления в интернете видео, на котором, предположительно, сотрудники исправительной колонии в пивном РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:17
2020-11-16T10:17
2020-11-16T10:17
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости. ГУФСИН и СУСК по Кемеровской области начали проверку после появления в интернете видео, на котором, предположительно, сотрудники исправительной колонии в пивном магазине нагрубили продавцу и устроили драку.На опубликованном в сети ролике несколько мужчин шутят, общаясь с продавщицей, на заднем плане мужской голос призывает их "общаться нормально". По словам подписчика, в кадре – начальник ИК-37 и трое его заместителей, одернул их муж женщины, после этого между ним и посетителями возникает словесная перепалка. Подписчик утверждает, что все закончилось дракой, однако на опубликованном в соцсетях ролике ее не видно."По факту размещения в сети интернет видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка."В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о сотрудниках исправительной колонии, которые скандалят с продавцом магазина и один из них наносит мужчине несколько ударов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – информирует пресс-служба СУСК по региону.Ранее сообщалось, что прокуратура Кемеровской области выявила нарушения в указанной колонии после публикации в сети видео застолья, устроенного осужденными по поводу освобождения одного из них.
https://ria.ru/20201115/osuzhdennyy-1584717339.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости.
ГУФСИН и СУСК по Кемеровской области
начали проверку после появления в интернете видео, на котором, предположительно, сотрудники исправительной колонии в пивном магазине нагрубили продавцу и устроили драку.
На опубликованном в сети ролике несколько мужчин шутят, общаясь с продавщицей, на заднем плане мужской голос призывает их "общаться нормально". По словам подписчика, в кадре – начальник ИК-37 и трое его заместителей, одернул их муж женщины, после этого между ним и посетителями возникает словесная перепалка. Подписчик утверждает, что все закончилось дракой, однако на опубликованном в соцсетях ролике ее не видно.
"По факту размещения в сети интернет видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка.
"В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о сотрудниках исправительной колонии, которые скандалят с продавцом магазина и один из них наносит мужчине несколько ударов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – информирует пресс-служба СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кемеровской области выявила нарушения в указанной колонии после публикации в сети видео застолья, устроенного осужденными по поводу освобождения одного из них.