https://ria.ru/20201116/draka-1584779354.html

ФСИН начала проверку данных о драке сотрудников колонии в Кузбассе

ФСИН начала проверку данных о драке сотрудников колонии в Кузбассе

ГУФСИН и СУСК по Кемеровской области начали проверку после появления в интернете видео, на котором, предположительно, сотрудники исправительной колонии в пивном РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:17

2020-11-16T10:17

2020-11-16T10:17

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 16 ноя - РИА Новости. ГУФСИН и СУСК по Кемеровской области начали проверку после появления в интернете видео, на котором, предположительно, сотрудники исправительной колонии в пивном магазине нагрубили продавцу и устроили драку.На опубликованном в сети ролике несколько мужчин шутят, общаясь с продавщицей, на заднем плане мужской голос призывает их "общаться нормально". По словам подписчика, в кадре – начальник ИК-37 и трое его заместителей, одернул их муж женщины, после этого между ним и посетителями возникает словесная перепалка. Подписчик утверждает, что все закончилось дракой, однако на опубликованном в соцсетях ролике ее не видно."По факту размещения в сети интернет видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц", – сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка."В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о сотрудниках исправительной колонии, которые скандалят с продавцом магазина и один из них наносит мужчине несколько ударов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – информирует пресс-служба СУСК по региону.Ранее сообщалось, что прокуратура Кемеровской области выявила нарушения в указанной колонии после публикации в сети видео застолья, устроенного осужденными по поводу освобождения одного из них.

https://ria.ru/20201115/osuzhdennyy-1584717339.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия