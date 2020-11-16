https://ria.ru/20201116/donbass-1584833005.html

В ДНР оценили заявление Зеленского о том, что Киев открыт для Донбасса

В ДНР оценили заявление Зеленского о том, что Киев открыт для Донбасса

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка назвал верхом цинизма и лицемерия обращение президента Украины... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:06

2020-11-16T14:06

2020-11-16T14:06

владимир бидёвка

обсе

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донецкая народная республика

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владимир зеленский

киев

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка назвал верхом цинизма и лицемерия обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям неподконтрольного Киеву Донбасса, в котором он заверил в открытости Украины для них.Ранее Зеленский обратился к жителям неконтролируемых территорий Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта."Это лишь очередной популистский ход. Нормальная работа пропускных пунктов может начаться только по согласованию с республиками и после нормализации эпидобстановки на Украине. Мы понимаем, что видимость "распахнутых ворот" между Донбассом и Украиной – это ловушка. Приглашение на казнь в самом прямом смысле этого слова", - сказал журналистам Бидёвка.По его словам, открытие пунктов пропуска на линии соприкосновения на фоне "катастрофической эпидемиологической ситуации на Украине" - это "прямая угроза жизням и здоровью наших граждан"."Наша сторона разработала оптимальные механизмы работы пунктов пересечения, которые предусматривают все необходимые меры безопасности. Но Киев проигнорировал все рациональные предложения… Зеленский в очередной раз показал, что главное для него - не конкретная польза людям, а рейтинги и пропаганда. А его обращение к жителям Донбасса – верх цинизма и лицемерия. Ведь именно руководители Украины ставят препоны на пути выполнения минских соглашений, целенаправленно спекулируют на бедах и проблемах людей", - отметил спикер парламента.Он напомнил о законопроекте о принудительном отселении россиян, зарегистрированном в Верховной раде. По его мнению, происходящее расходится с "миролюбивыми заявлениями украинского президента".Погранслужба Украины 10 ноября заявила, что все КПП в Донбассе возобновили работу. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что КПП в Донбассе не будут открыты до согласования с Киевом всех условий их работы. В ДНР заявили, что одностороннее открытие КПП в Донбассе несет угрозу населению, пропуск людей будет осуществляться только через пункт пропуска Еленовка дважды в неделю.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

https://ria.ru/20201113/donbass-1584514394.html

https://ria.ru/20201114/donbass-1584633808.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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владимир бидёвка, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, в мире