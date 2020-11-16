https://ria.ru/20201116/diabet-1584776461.html

Назван продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов

Назван продукт, повышающий риск диабета на 60 процентов

Ученые обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. Соответствующее исследование опубликовано в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:52

2020-11-16T09:52

2020-11-16T15:07

диабет

здоровье - общество

китай

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что регулярное употребление куриных яиц существенно повышает риск развития диабета второго типа. Соответствующее исследование опубликовано в British Journal of Nutrition.Специалисты Китайского медицинского университета совместно с коллегами из Университета Южной Австралии и Катарского университета изучили данные о диете 8545 человек, собранные с 1991 по 2009 год.Выяснилось, что включение в рацион в среднем более 38 граммов яиц в день увеличивает риск диабета примерно на 25 процентов. У людей, употреблявших более 50 граммов продукта (эквивалент одного яйца) в день, риск заболевания возрастал на 60 процентов. При этом среди женщин этот показатель был выше, чем среди мужчин.По мнению ученых, полученные выводы позволили доказать, что риск диабета возрастает прямо пропорционально росту потребления яиц, однако в дальнейшем необходимо выявить точный механизм воздействия продукта на организм.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/sladkoe-1584512640.html

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диабет, здоровье - общество, китай