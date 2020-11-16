https://ria.ru/20201116/deti--1584869611.html

Депутат призвал обсудить законопроект об изъятии детей с родителями и РПЦ

Депутат призвал обсудить законопроект об изъятии детей с родителями и РПЦ

Законопроекты, регулирующие процесс изъятия детей из семьи, должны пройти обсуждение с родительской общественностью и религиозными организациям, в том числе... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:01

2020-11-16T17:01

2020-11-16T17:01

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Законопроекты, регулирующие процесс изъятия детей из семьи, должны пройти обсуждение с родительской общественностью и религиозными организациям, в том числе Русской православной церковью, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, авторы законопроектов об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи решили отозвать свои инициативы для их совместной доработки и нового внесения уже единого законопроекта."Государственная Дума занимает принципиальную позицию: все законы, которые могут вызывать тревогу и опасение у семей, особенно у многодетных семей, требуют широкого обсуждения с родительской общественностью, централизованными религиозными организациями, в том числе с Русской православной церковью", - сказал Гаврилов.Он напомнил, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил категорически против законопроекта о порядке изъятия детей из семьи, и "данная позиция должна быть учтена"."К сожалению, органы опеки на местах зачастую становятся инструментом вмешательства в семью и изъятия детей. Поэтому принципиален подход к сохранению судебного механизма. Но механизм процедуры должен быть переработан", - подчеркнул Гаврилов.По его словам, семья – малая церковь, покушение на детей недопустимо. "Считаем, что, особенно после принятия поправок в конституцию, такие вопросы должны обсуждать исключительно с родительской общественностью без внешнего давления зарубежных лоббистов, ювенальных коммерческих подходов", - заключил депутат.В Госдуму летом 2020 года внесли ряд поправок, которые регулируют процесс изъятия детей из семьи, если им угрожает опасность. Первый пакет законопроектов "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи" (№ 989008-7) инициировала сенатор Елена Мизулина. Второй законопроект (№ 986679-7) подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Вторым документом предусмотрено, что заявление об изъятии ребенка будет рассматривать судом в закрытом режиме, при этом решение должно приниматься в течение 24 часов.В понедельник патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви опубликовала заявление "в отношении проекта федерального закона № 986679-7". В РПЦ назвали поправки Клишаса и Крашенинникова "антисемейными", а также предложили решения, которые могут быть использованы для разработки нового законопроекта.В частности, там заявили, что "концептуально неверно вводить судебные процессы об отобрании ребенка", в частности предложили отказаться от "быстрых судов" в пользу практики "полноценного судебного процесса, в котором в полной мере соблюдается принцип состязательности сторон, и который решает именно вопрос о лишении (ограничении) родительских прав, а не об отобрании ребенка как таковом".Также в РПЦ опасаются отобрания детей из семьи из-за "простых семейных трудностей" и предлагают предусмотреть в законе временные меры защиты ребенка, "максимально сохраняющие для него семейную среду, например, передачу родственникам, на период разбирательства в отношении подозреваемых родителей".Ранее Патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал законопроект о порядке изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью рискованным, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Инициативу патриарха Кирилла поддержали глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

https://ria.ru/20201116/mizulina-1584826484.html

https://ria.ru/20201005/semya-1578215815.html

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религия, жилье, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, павел крашенинников, госдума рф, сергей гаврилов