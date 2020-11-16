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Война в Сирии
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Сирийские беженцы рассказали о жизни в подконтрольных террористам лагерях
Сирийские беженцы рассказали о жизни в подконтрольных террористам лагерях
Бывшие узники подконтрольных террористам временных лагерей беженцев в сирийской провинции Хомс рассказали, что их держали в нечеловеческих условиях и обходились РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T03:08
2020-11-16T03:08
война в сирии
красный полумесяц
беженцы
хомс (город)
сирия
в мире
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АЛЬ-ДЖАМЕЯ (провинция Хомс, Сирия), 16 ноя - РИА Новости. Бывшие узники подконтрольных террористам временных лагерей беженцев в сирийской провинции Хомс рассказали, что их держали в нечеловеческих условиях и обходились как с рабами.Пункт в Аль-Джамее принял в основном многодетных женщин – в каждой семье пять, семь малолетних детей. Впервые за долгое время беженцы получили возможность пройти медосмотр и получить места в местных образовательных учреждениях. К зиме сюда завезли новые матрасы, подушки и теплые одеяла"Регулярно к нам приезжает бригада врачей. При необходимости беженцам бесплатно дают лекарства. Правительство обеспечило их детей квотами в районной школе", - рассказал журналистам, представитель Красного полумесяца, ответственный за этот приют Ферас Сархан.
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красный полумесяц, беженцы, хомс (город), сирия, в мире

Сирийские беженцы рассказали о жизни в подконтрольных террористам лагерях

03:08 16.11.2020
 
© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Raad Adayleh
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АЛЬ-ДЖАМЕЯ (провинция Хомс, Сирия), 16 ноя - РИА Новости. Бывшие узники подконтрольных террористам временных лагерей беженцев в сирийской провинции Хомс рассказали, что их держали в нечеловеческих условиях и обходились как с рабами.
"Под властью боевиков мы жили на положении бесправных рабов. Они могли забрать у нас женщин, могли убить мужчину, это все было. Мы забыли даже, что такое свежие овощи, жили на хлебе и воде. У нас не было возможности помыть детей", - рассказала журналистам Херат Насср Хамруш, которая, как и многие беженцы, живет сейчас в пункте временного размещения в городе Аль-Джамейя.
Пункт в Аль-Джамее принял в основном многодетных женщин – в каждой семье пять, семь малолетних детей. Впервые за долгое время беженцы получили возможность пройти медосмотр и получить места в местных образовательных учреждениях. К зиме сюда завезли новые матрасы, подушки и теплые одеяла
"Регулярно к нам приезжает бригада врачей. При необходимости беженцам бесплатно дают лекарства. Правительство обеспечило их детей квотами в районной школе", - рассказал журналистам, представитель Красного полумесяца, ответственный за этот приют Ферас Сархан.
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