https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584761695.html

Сирийские беженцы рассказали о жизни в подконтрольных террористам лагерях

Сирийские беженцы рассказали о жизни в подконтрольных террористам лагерях

Бывшие узники подконтрольных террористам временных лагерей беженцев в сирийской провинции Хомс рассказали, что их держали в нечеловеческих условиях и обходились РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T03:08

2020-11-16T03:08

2020-11-16T03:08

война в сирии

красный полумесяц

беженцы

хомс (город)

сирия

в мире

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АЛЬ-ДЖАМЕЯ (провинция Хомс, Сирия), 16 ноя - РИА Новости. Бывшие узники подконтрольных террористам временных лагерей беженцев в сирийской провинции Хомс рассказали, что их держали в нечеловеческих условиях и обходились как с рабами.Пункт в Аль-Джамее принял в основном многодетных женщин – в каждой семье пять, семь малолетних детей. Впервые за долгое время беженцы получили возможность пройти медосмотр и получить места в местных образовательных учреждениях. К зиме сюда завезли новые матрасы, подушки и теплые одеяла"Регулярно к нам приезжает бригада врачей. При необходимости беженцам бесплатно дают лекарства. Правительство обеспечило их детей квотами в районной школе", - рассказал журналистам, представитель Красного полумесяца, ответственный за этот приют Ферас Сархан.

https://ria.ru/20201114/obvinenie-1584583445.html

хомс (город)

сирия

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красный полумесяц, беженцы, хомс (город), сирия, в мире