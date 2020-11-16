Белоусов: эксперты смогут дополнить единый план по достижению наццелей

"План сейчас 380 страниц примерно. Очень важны предложения по его развитию, дополнению, корректировке. Это не законченный материал, и, не побоюсь сказать он никогда не будет закончен. Единственное, что здесь константа – это цель. Целевые параметры, которые здесь заданы, – это те оси, которые нам с вами снижают неопределенность и которые четко говорят, куда нам двигаться. Нам президент это задал. А вот что касается реализации, конечно, мы будем подстраиваться под ситуации, конечно, у нас будут появляться новые идеи, новые предложения и новые инициативы", – сказал Белоусов.