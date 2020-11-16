Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/belousov-1584887431.html
Белоусов: эксперты смогут дополнить единый план по достижению наццелей
Белоусов: эксперты смогут дополнить единый план по достижению наццелей
Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года открыт для предложений по его развитию, дополнению, корректировке, заявил первый... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:28
2020-11-16T18:29
лидия михеева
андрей белоусов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886792_0:46:2897:1676_1400x0_80_0_0_edb3e9e5ee64fcb688597799d0e21ea1.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года открыт для предложений по его развитию, дополнению, корректировке, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с экспертами Общественной палаты и Общероссийского народного фронта в понедельник.В данный момент специалисты ОП РФ и ОНФ занимаются сбором новых экспертных инициатив, и план будет корректироваться в зависимости от ситуации.Напомним, что документ правительство представило президенту еще в конце октября."У нас план – живой инструмент. Поэтому собирайтесь с мыслями, силами, подгребайте нам дрова, а мы из этих дров будем зажигать пламя", – добавил первый вице-премьер.В свою очередь секретарь ОП РФ Лидия Михеева подчеркнула, что от граждан поступают запросы на социальную справедливость и качественное изменение социальной сферы.
https://ria.ru/20201102/semya-1582631845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886792_44:0:2619:1931_1400x0_80_0_0_7dc643cd01b2ffabc3813a6927712d89.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лидия михеева, андрей белоусов, общество

Белоусов: эксперты смогут дополнить единый план по достижению наццелей

18:28 16.11.2020 (обновлено: 18:29 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года открыт для предложений по его развитию, дополнению, корректировке, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе совещания с экспертами Общественной палаты и Общероссийского народного фронта в понедельник.
В данный момент специалисты ОП РФ и ОНФ занимаются сбором новых экспертных инициатив, и план будет корректироваться в зависимости от ситуации.

"План сейчас 380 страниц примерно. Очень важны предложения по его развитию, дополнению, корректировке. Это не законченный материал, и, не побоюсь сказать он никогда не будет закончен. Единственное, что здесь константа – это цель. Целевые параметры, которые здесь заданы, – это те оси, которые нам с вами снижают неопределенность и которые четко говорят, куда нам двигаться. Нам президент это задал. А вот что касается реализации, конечно, мы будем подстраиваться под ситуации, конечно, у нас будут появляться новые идеи, новые предложения и новые инициативы", – сказал Белоусов.

Напомним, что документ правительство представило президенту еще в конце октября.
"У нас план – живой инструмент. Поэтому собирайтесь с мыслями, силами, подгребайте нам дрова, а мы из этих дров будем зажигать пламя", – добавил первый вице-премьер.
Отправка гуманитарного груза для соотечественников, преподавателей и студентов в Латакию - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 12:52
В ОП предложили усилить поддержку многодетных семей
В свою очередь секретарь ОП РФ Лидия Михеева подчеркнула, что от граждан поступают запросы на социальную справедливость и качественное изменение социальной сферы.

"Мы считаем тот единый план, который мы анализируем, в целом соответствует социальному духу новых положений Конституции РФ, и он будет способствовать тем изменениям, которые каждый гражданин почувствует на себе", – высказалась она на онлайн-встрече.

 
Лидия МихееваАндрей БелоусовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
17:41Великобритания опубликовала список закупаемых вакцин от COVID-19
17:37Глава Казахстана поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии
Лента новостейМолния