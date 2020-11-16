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https://ria.ru/20201116/aviasoobschenie-1584824602.html
Эксперт прокомментировала открытие авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами
Эксперт прокомментировала открытие авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами
Возобновление Россией авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами пока не имеет отношения к туризму, сказала РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:30
2020-11-16T13:30
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
авиарейсы
самолеты
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Возобновление Россией авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами пока не имеет отношения к туризму, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Пресс-служба правительства РФ в среду, 13 ноября, сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Для граждан этих государств снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные для недопущения распространения COVID-19. Отмечается, что рейсы в Эфиопию будут проходить по маршруту Москва – Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшельские острова — два раза в неделю по маршруту Москва – Виктория.Ломидзе отметила, что речь идет просто об открытии прямого авиасообщения между РФ и этими двумя странами, но к туризму это пока не имеет отношения.По ее словам, Эфиопия также всегда пользовалась низким спросом у россиян, так как у этой страны нет выхода к морю. "При этом недавно там произошло обострение конфликта между правительством и регионом Тыграй, которое вылилось в сотни погибших и тысячи беженцев", — добавила Ломидзе.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, авиарейсы, самолеты, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сейшельские острова, эфиопия

Эксперт прокомментировала открытие авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами

13:30 16.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМолодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг
Молодожены в лодке в окрестностях острова Ла Диг - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Возобновление Россией авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами пока не имеет отношения к туризму, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Пресс-служба правительства РФ в среду, 13 ноября, сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Для граждан этих государств снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные для недопущения распространения COVID-19. Отмечается, что рейсы в Эфиопию будут проходить по маршруту Москва – Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшельские острова — два раза в неделю по маршруту Москва – Виктория.
Ломидзе отметила, что речь идет просто об открытии прямого авиасообщения между РФ и этими двумя странами, но к туризму это пока не имеет отношения.
"Сейшелы – это нишевое туристическое направление с небольшой емкостью гостиничной базы. Но дело даже не в этом... Проблема в том, что острова пока не принимают российских туристов", — сказала исполнительный директор АТОР.
По ее словам, Эфиопия также всегда пользовалась низким спросом у россиян, так как у этой страны нет выхода к морю. "При этом недавно там произошло обострение конфликта между правительством и регионом Тыграй, которое вылилось в сотни погибших и тысячи беженцев", — добавила Ломидзе.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыавиарейсысамолетыМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСейшельские островаЭфиопия
 
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