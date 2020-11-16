https://ria.ru/20201116/aviasoobschenie-1584824602.html
Эксперт прокомментировала открытие авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами
Эксперт прокомментировала открытие авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами
Возобновление Россией авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами пока не имеет отношения к туризму, сказала РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:30
2020-11-16T13:30
2020-11-16T13:30
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
авиарейсы
самолеты
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147289/03/1472890346_0:135:3160:1913_1400x0_80_0_0_8b3a78f274d75c8b40adc58d813d210c.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Возобновление Россией авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами пока не имеет отношения к туризму, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Пресс-служба правительства РФ в среду, 13 ноября, сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Для граждан этих государств снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные для недопущения распространения COVID-19. Отмечается, что рейсы в Эфиопию будут проходить по маршруту Москва – Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшельские острова — два раза в неделю по маршруту Москва – Виктория.Ломидзе отметила, что речь идет просто об открытии прямого авиасообщения между РФ и этими двумя странами, но к туризму это пока не имеет отношения.По ее словам, Эфиопия также всегда пользовалась низким спросом у россиян, так как у этой страны нет выхода к морю. "При этом недавно там произошло обострение конфликта между правительством и регионом Тыграй, которое вылилось в сотни погибших и тысячи беженцев", — добавила Ломидзе.
https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html
сейшельские острова
эфиопия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/147289/03/1472890346_215:0:2946:2048_1400x0_80_0_0_f84bb885599dae9125cae622780a726e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, авиарейсы, самолеты, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сейшельские острова, эфиопия
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Возобновление Россией авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами пока не имеет отношения к туризму, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Пресс-служба правительства РФ в среду, 13 ноября, сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Для граждан этих государств снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные для недопущения распространения COVID-19. Отмечается, что рейсы в Эфиопию будут проходить по маршруту Москва – Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшельские острова — два раза в неделю по маршруту Москва – Виктория.
Ломидзе отметила, что речь идет просто об открытии прямого авиасообщения между РФ и этими двумя странами, но к туризму это пока не имеет отношения.
"Сейшелы – это нишевое туристическое направление с небольшой емкостью гостиничной базы. Но дело даже не в этом... Проблема в том, что острова пока не принимают российских туристов", — сказала исполнительный директор АТОР.
По ее словам, Эфиопия также всегда пользовалась низким спросом у россиян, так как у этой страны нет выхода к морю. "При этом недавно там произошло обострение конфликта между правительством и регионом Тыграй, которое вылилось в сотни погибших и тысячи беженцев", — добавила Ломидзе.