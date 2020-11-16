https://ria.ru/20201116/aviasoobschenie-1584824602.html

Эксперт прокомментировала открытие авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами

Эксперт прокомментировала открытие авиасообщения с Эфиопией и Сейшелами

Возобновление Россией авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами пока не имеет отношения к туризму, сказала РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:30

2020-11-16T13:30

2020-11-16T13:30

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майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Возобновление Россией авиасообщения с Эфиопией и Сейшельскими островами пока не имеет отношения к туризму, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Пресс-служба правительства РФ в среду, 13 ноября, сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами. Для граждан этих государств снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные для недопущения распространения COVID-19. Отмечается, что рейсы в Эфиопию будут проходить по маршруту Москва – Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшельские острова — два раза в неделю по маршруту Москва – Виктория.Ломидзе отметила, что речь идет просто об открытии прямого авиасообщения между РФ и этими двумя странами, но к туризму это пока не имеет отношения.По ее словам, Эфиопия также всегда пользовалась низким спросом у россиян, так как у этой страны нет выхода к морю. "При этом недавно там произошло обострение конфликта между правительством и регионом Тыграй, которое вылилось в сотни погибших и тысячи беженцев", — добавила Ломидзе.

https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html

сейшельские острова

эфиопия

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