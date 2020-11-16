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https://ria.ru/20201116/aleksandr-revva-1584836122.html
Ревва привлек внимание к новому клипу голым торсом
Ревва привлек внимание к новому клипу голым торсом
Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, весьма оригинальным способом напомнил поклонникам о том, что в ближайшие дни состоится премьера его РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:01
2020-11-16T15:24
шоубиз
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, весьма оригинальным способом напомнил поклонникам о том, что в ближайшие дни состоится премьера его новой песни и клипа.Комик разместил на своей странице в Instagram откровенное фото из ванной, на котором улыбается и показывает пальцами знак победы.Разумеется, пользователи не обошли вниманием задний план снимка: по отображению в зеркале понятно, что снимался шоумен голым.Сам он объяснил это фото желанием зарядить поклонников "позитивной энергией".Судя по комментариям к селфи Реввы, ему это удалось. Поклонники особо отметили "задний план", и что "глаза в зеркале — просто огонь".Впрочем, некоторые увидели в этом откровенном фото Реввы поддержку футболиста Артема Дзюбы, вокруг интимного видео которого недавно разгорелся большой скандал.
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александр ревва, знаменитости, звезды, селфи

Ревва привлек внимание к новому клипу голым торсом

15:01 16.11.2020 (обновлено: 15:24 16.11.2020)
 
© Фото : @arthurpirozhkov/InstagramАлександр Ревва
Александр Ревва - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : @arthurpirozhkov/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, весьма оригинальным способом напомнил поклонникам о том, что в ближайшие дни состоится премьера его новой песни и клипа.
Комик разместил на своей странице в Instagram откровенное фото из ванной, на котором улыбается и показывает пальцами знак победы.
Разумеется, пользователи не обошли вниманием задний план снимка: по отображению в зеркале понятно, что снимался шоумен голым.
Сам он объяснил это фото желанием зарядить поклонников "позитивной энергией".
Судя по комментариям к селфи Реввы, ему это удалось. Поклонники особо отметили "задний план", и что "глаза в зеркале — просто огонь".
Впрочем, некоторые увидели в этом откровенном фото Реввы поддержку футболиста Артема Дзюбы, вокруг интимного видео которого недавно разгорелся большой скандал.
“Я неидеален” – Дзюба прокомментировал интимное видео с его участием - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:42Шоубиз
Хайп на Дзюбе: что делать, когда интимные видео попали в Сеть
 
ШоубизАлександр РевваЗнаменитостизвездыселфи
 
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