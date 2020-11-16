https://ria.ru/20201116/aleksandr-revva-1584836122.html

Ревва привлек внимание к новому клипу голым торсом

Ревва привлек внимание к новому клипу голым торсом

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, весьма оригинальным способом напомнил поклонникам о том, что в ближайшие дни состоится премьера его РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:01

2020-11-16T15:01

2020-11-16T15:24

шоубиз

александр ревва

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, весьма оригинальным способом напомнил поклонникам о том, что в ближайшие дни состоится премьера его новой песни и клипа.Комик разместил на своей странице в Instagram откровенное фото из ванной, на котором улыбается и показывает пальцами знак победы.Разумеется, пользователи не обошли вниманием задний план снимка: по отображению в зеркале понятно, что снимался шоумен голым.Сам он объяснил это фото желанием зарядить поклонников "позитивной энергией".Судя по комментариям к селфи Реввы, ему это удалось. Поклонники особо отметили "задний план", и что "глаза в зеркале — просто огонь".Впрочем, некоторые увидели в этом откровенном фото Реввы поддержку футболиста Артема Дзюбы, вокруг интимного видео которого недавно разгорелся большой скандал.

https://ria.ru/20201113/skandal-1584430348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ревва, знаменитости, звезды, селфи