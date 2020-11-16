https://ria.ru/20201116/aktsii-1584472059.html

Дошли до биржи: как вложиться в акции и не прогореть

Дошли до биржи: как вложиться в акции и не прогореть

Россияне атакуют Московскую биржу. На торговой площадке зафиксировали небывалый приток частных инвесторов — более семи с половиной миллионов. Большая часть —... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

2020-11-16T11:59

акции

вклады

джо байден

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568374238_0:124:3042:1835_1400x0_80_0_0_a5f8c088548dc1b665e7831e76e5baf3.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Россияне атакуют Московскую биржу. На торговой площадке зафиксировали небывалый приток частных инвесторов — более семи с половиной миллионов. Большая часть — бывшие банковские вкладчики, закрывшие счета после снижения ставок. Неискушенные игроки пытаются заработать на купле-продаже акций. Однако до 90 процентов рискуют остаться ни с чем, предупреждают аналитики.Все на биржуВ октябре на Московской бирже брокерские счета открыли 736 тысяч физических лиц, в сентябре — больше 610 тысяч. Всего зарегистрировались порядка семи с половиной миллионов частных инвесторов. Из них 1,2 миллиона активно пытаются заработать на ценных бумагах. В прошлом месяце средний объем операций с акциями достигал 78,2 миллиарда рублей в день и 43 процента оборота обеспечили физические лица.Переключиться на фондовый рынок вынудили рекордно низкие проценты по банковским вкладам. Доходность по ним резко упала еще в апреле, когда ЦБ опустил ключевую ставку до пяти с половиной. Затем в июне — до четырех с половиной. В июле основной инструмент денежно-кредитной политики регулятора уменьшился еще на двадцать пять сотых. Банки, разумеется, это учли. В результате средняя максимальная доходность по рублевым вкладам в третьей декаде октября составила 4,4 процента годовых. Годом ранее было 6,3. А рекорд зафиксировали во второй декаде марта 2019-го — 7,72. "Процент по рублевым депозитам не покрывает реальную инфляцию. По валютным — фактически и вовсе отрицательный. Добавляем комиссию за обслуживание, и понимаем, что держать средства в кредитной организации невыгодно. Осознав это, вкладчики активно закрывают счета", — отмечает Кира Лист, ведущий эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей".Более того, как ранее говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.Глава ЦБ прогнозирует увеличение количества частных инвесторов. "Средства физических лиц на брокерских счетах с начала года выросли на 14 процентов. Хорошая динамика и скорость. Означает ли это, что весь потенциал фондового рынка исчерпан? Нет, конечно, не исчерпан. Потому что сейчас доля населения, которая имеет счета у брокеров, — 4,6 процента", — сказала Набиуллина. Для сравнения: в Китае показатель в два раза больше. Приманка для инвестораУлучшить этот результат в России помогут индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), посредством которых можно совершать операции купли-продажи с акциями и облигациями компаний, а также другими финансовыми инструментами. Сейчас есть два типа ИИС, предоставляющих фискальные вычеты. Первый предусматривает возврат НДФЛ, но не более 52 тысяч рублей в год. По второму — полное освобождение от налога на доходы, полученные по операциям на ИИС. Главное и общее условие льготы — сохранять счет в течение трех лет и не забирать средства. ЦБ предлагает создать и третий тип — сроком на десять лет, сочетающий оба варианта вычетов. Вкладывать средства в ценные бумаги россиян подтолкнет и налог на проценты по депозитам свыше одного миллиона рублей, уточняет глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Соответствующий закон вступит в силу с первого января. В итоге в ближайшие три года количество частных инвесторов на фондовом рынке удвоится, полагает депутат. Приток денег физических лиц на биржу создаст устойчивый экономический рост. Фондовый рынок и средства населения необходимы для развития бизнеса, поскольку в нынешних условиях привлечь средства без залога крайне сложно. Личные сбережения обеспечат долгосрочный рост и эффективное распределение ресурсов в экономике.Но здесь все зависит от того, в какие компании предпочтут вкладываться россияне. Если в иностранные активы, то финансирование получат зарубежные корпорации.Но в любом случае — будь то акции иностранных компаний или российских — нельзя забывать о рисках. Официальных данных о том, сколько зарабатывают или теряют "частники", нет. Однако, как отмечают аналитики, опрошенные агентством, 90 процентов новичков фондового рынка терпят неудачу. "На бирже рискует любой, даже самый опытный инвестор, так как далеко не все можно учесть или предвидеть. Достаточно привести пример с падением нефти до отрицательных отметок в апреле. Предусмотреть такое было почти нереально", — напоминает Татьяна Федорцова, председатель правления коммерческого банка "ФинТех". В ЦБ тоже предупреждают об опасностях. "Наши граждане вышли на фондовый рынок. Некоторые впервые — им еще надо научиться выстраивать финансовые стратегии, понимать тот риск, который они могут на себя взять, и понимать продукты. Это требует другого уровня финансовой грамотности, но и защиту регулятора тоже. Важно, чтобы розничные инвесторы не разочаровались и это был долгосрочный тренд", — отметила Эльвира Набиуллина.Когда доход не оправдывает рискАналитики советуют не заниматься активным трейдингом: не покупать сложные структурные продукты, даже если по ним обещают высокую доходность. Осторожным инвесторам рекомендуют обратить внимание на облигации федерального займа. Также стоит присмотреться к биржевым инвестиционным фондам Exchange Traded Funds (ЕTF), располагающим базовым активом из акций, облигаций, сырья и так далее. Проще говоря, это уже готовая корзина инвестиций.Впрочем, есть среди "частников" и те, кто предпочитает более рисковые активы. "Сейчас россияне делают ставку на акции отечественных компаний с их среднерыночной рекордной в мире дивидендной доходностью около восьми процентов и высоким потенциалом роста", — отмечает Илья Запорожский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. По словам Татьяны Федорцовой, в период пандемии и корректировки потребительского поведения в сторону экономии инвесторам лучше опираться на базовые потребности — здоровье, продукты питания. "Можно рассмотреть бумаги ретейлеров. Поскольку люди не станут ущемлять себя в еде (в отличие от туристических поездок), акции этих компаний будут расти", — рассуждает собеседница агентства. Также в приоритете бумаги международных маркетплейсов, ИТ-гигантов, сферы онлайн-развлечений (игры и кино).Идут вверх акции "Яндекса", Mail, "Новатэка", "Норильского никеля". Стоит обратить внимание на компании, которые недооценены: "Россеть", "Сургутнефтегаз", "ИнтерРАО". Хорошо смотрятся золотодобывающие предприятия в условиях постоянной "печати денег" в мире. Куда точно не стоит вкладываться, так это в нефтегазовый сектор, учитывая высокий риск санкций, отмечают эксперты. Джо Байден будет поддерживать альтернативную энергетику. Некоторые страны Европы уже перешли рубеж в 20 процентов по обеспечению энергии из возобновляемых источников.Финансовых инструментов на рынке предостаточно. И выбор частного инвестора зависит прежде всего от целей, рискованности и, конечно же, имеющихся средств.

https://ria.ru/20201007/investitsii-1578416574.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акции, вклады, джо байден, деньги