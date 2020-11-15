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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201115/zhurnalist-1584735301.html
Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
Задержанных в Минске российских журналистов отпустили
Пять журналистов российских СМИ, которые в воскресенье освещали акцию протеста оппозиции в Минске и были доставлены в одно из отделений милиции города, отпущены РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T19:16
2020-11-15T19:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пять журналистов российских СМИ, которые в воскресенье освещали акцию протеста оппозиции в Минске и были доставлены в одно из отделений милиции города, отпущены после проверки документов, которая длилась более двух часов, передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщила, что задержана при освещении акции протеста в Минске и доставлена в РУВД Центрального района белорусской столицы. Корреспондент, имеющая аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в стране, освещала акцию оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Помимо нее, задержаны еще двое российских журналистов."Пять журналистов российских СМИ отпустили из отделения милиции после проверки документов", - сообщила она.Трое журналистов российских информационных агентств, имеющих необходимые для работы в Белоруссии документы, освещали акцию оппозиции на "площади перемен", наблюдая за ней издалека. Примерно в 17.00 (совпадает с мск)они были доставлены в отделение милиции для проверки документов, хотя были одеты в синие жилетки, имели аккредитации на видном месте - были обозначены как сотрудники СМИ. В Центральное РУВД, по словам корреспондента, были также доставлены двое журналистов одного из российских телеканалов, впоследствии их тоже отпустили.
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минск, белоруссия, в мире

Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

19:16 15.11.2020 (обновлено: 19:32 15.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов участников акции протеста у народного мемориала в память о погибшем жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
Задержание сотрудниками правоохранительных органов участников акции протеста у народного мемориала в память о погибшем жителе белорусской столицы Романе Бондаренко - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пять журналистов российских СМИ, которые в воскресенье освещали акцию протеста оппозиции в Минске и были доставлены в одно из отделений милиции города, отпущены после проверки документов, которая длилась более двух часов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщила, что задержана при освещении акции протеста в Минске и доставлена в РУВД Центрального района белорусской столицы. Корреспондент, имеющая аккредитацию МИД Белоруссии, необходимую для работы в стране, освещала акцию оппозиции в районе так называемой "площади перемен". Помимо нее, задержаны еще двое российских журналистов.
"Пять журналистов российских СМИ отпустили из отделения милиции после проверки документов", - сообщила она.
Трое журналистов российских информационных агентств, имеющих необходимые для работы в Белоруссии документы, освещали акцию оппозиции на "площади перемен", наблюдая за ней издалека. Примерно в 17.00 (совпадает с мск)они были доставлены в отделение милиции для проверки документов, хотя были одеты в синие жилетки, имели аккредитации на видном месте - были обозначены как сотрудники СМИ. В Центральное РУВД, по словам корреспондента, были также доставлены двое журналистов одного из российских телеканалов, впоследствии их тоже отпустили.
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