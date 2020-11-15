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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201115/zaderzhannye-1584729779.html
Правозащитники заявили о 767 задержанных протестующих в Белоруссии
Правозащитники заявили о 767 задержанных протестующих в Белоруссии
Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно более чем о 760 задержанных на протестах в стране в... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:18
2020-11-15T21:06
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
витебск
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно более чем о 760 задержанных на протестах в стране в воскресенье.Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в нем 767 человек. Большинство были задержаны в Минске. Однако сообщается также о задержанных в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах. Белорусская милиция пока не предоставляет данных о числе задержанных участников акций протеста.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции. В Минске силовики не дали протестующим провести протестный марш, задерживали людей в разных точках на подходе к месту сбора. Наибольшее число протестующих, а также задержаний были отмечены в районе станции метро "Пушкинская" и так называемой "площади перемен" в одном из минских дворов.Белорусская ассоциация журналистов в свою очередь сообщила о минимум 23 задержаниях журналистов во время освещения акций протеста в Белоруссии, некоторых к настоящему времени отпустили из милиции после проверки документов. Среди тех, кто пока, по данным ассоциации, находится в милиции, корреспонденты белорусского агентства БелаПАН, газеты "Прессбол", сайтов realt.by, tut.by, польского телеканала Белсат, ряда региональных СМИ, фрилансеры. Как ранее сообщало РИА Новости, в отделение милиции в том числе были доставлены пятеро журналистов российских СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости, они были отпущены спустя примерно два часа после проверки документов.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники заявили о 767 задержанных протестующих в Белоруссии

18:18 15.11.2020 (обновлено: 21:06 15.11.2020)
 
© REUTERS / StringerСотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Правозащитный центр "Весна", не зарегистрированный властями Белоруссии, сообщил, что ему известно более чем о 760 задержанных на протестах в стране в воскресенье.
Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в нем 767 человек. Большинство были задержаны в Минске. Однако сообщается также о задержанных в Новогрудке, Витебске, Светлогорске, Гомеле, Бобруйске, Гродно, Ивье, Бресте, Молодечно, Новополоцке, Жлобине и других городах. Белорусская милиция пока не предоставляет данных о числе задержанных участников акций протеста.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит свои наиболее масштабные несанкционированные акции. В Минске силовики не дали протестующим провести протестный марш, задерживали людей в разных точках на подходе к месту сбора. Наибольшее число протестующих, а также задержаний были отмечены в районе станции метро "Пушкинская" и так называемой "площади перемен" в одном из минских дворов.
Белорусская ассоциация журналистов в свою очередь сообщила о минимум 23 задержаниях журналистов во время освещения акций протеста в Белоруссии, некоторых к настоящему времени отпустили из милиции после проверки документов. Среди тех, кто пока, по данным ассоциации, находится в милиции, корреспонденты белорусского агентства БелаПАН, газеты "Прессбол", сайтов realt.by, tut.by, польского телеканала Белсат, ряда региональных СМИ, фрилансеры. Как ранее сообщало РИА Новости, в отделение милиции в том числе были доставлены пятеро журналистов российских СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости, они были отпущены спустя примерно два часа после проверки документов.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаАлександр ЛукашенкоВитебскМинскБелоруссияВ мире
 
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