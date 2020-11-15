https://ria.ru/20201115/yama-1584697383.html

В Саратове автомобиль опрокинулся в наполнявшуюся водой глубокую яму

В Саратове автомобиль опрокинулся в наполнявшуюся водой глубокую яму

Автомобиль опрокинулся в коммунальную яму глубиной 4,5 метра в Заводском районе Саратова, повредив трубу, после этого яма стала наполняться водой, водителю... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T12:42

2020-11-15T12:42

2020-11-15T12:42

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Автомобиль опрокинулся в коммунальную яму глубиной 4,5 метра в Заводском районе Саратова, повредив трубу, после этого яма стала наполняться водой, водителю удалось самостоятельно спастись, сообщила городская служба спасения.Инцидент произошел у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду вечером в субботу.Спасатели обследовали место ДТП, осмотрели автомобиль на наличие пострадавших, оградили место аварии сигнальной лентой, работы по эвакуации автомобиля перенесли на воскресенье, так как требовалась специальная техника.

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия