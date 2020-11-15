https://ria.ru/20201115/vzyatki-1584719250.html

Замглавы Нижегородского водоканала арестовали по подозрению во взятках

Замглавы Нижегородского водоканала арестовали по подозрению во взятках

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал почти на два месяца заместителя генерального директора Нижегородского водоканала Александра Жернакова,... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:30

2020-11-15T16:30

2020-11-15T16:30

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал почти на два месяца заместителя генерального директора Нижегородского водоканала Александра Жернакова, задержанного вместе с начальником в рамках уголовного дела о взятках на сумму более 57 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.По его словам, суд в воскресенье также арестовал по 9 января включительно еще трех фигурантов по уголовному делу Нижегородского водоканала.Ранее сообщалось, что 12 ноября Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел материалы по 11 задержанным в рамках уголовного дела о взятках на Нижегородском водоканале. Генеральный директор предприятия Николай Николюк и один из его замов Александр Сидляревич были заключены под стражу по 9 января 2021 года. По 10 января был арестован еще один из задержанных, двое были помещены под домашний арест, остальным продлили срок задержания на 72 часа.По версии следствия, с июня 2018 года гендиректор АО "Нижегородский водоканал" совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил в Нижнем Новгороде организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Сообщество состояло из групп работников водоканала и гражданских лиц. В состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.Руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал", и она составляла от 10% до 15% от общей суммы договора поставки или оказания услуг. В общей сложности, по данным регионального СУСК, руководителями преступного сообщества были получены взятки на сумму 57,2 миллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20201113/chuvashiya-1584450958.html

нижний новгород

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нижний новгород, нижегородская область, происшествия