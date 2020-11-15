Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201115/vzyatki-1584719250.html
Замглавы Нижегородского водоканала арестовали по подозрению во взятках
Замглавы Нижегородского водоканала арестовали по подозрению во взятках
Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал почти на два месяца заместителя генерального директора Нижегородского водоканала Александра Жернакова,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:30
2020-11-15T16:30
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1400x0_80_0_0_b6d6ef619a9514bb06ebb71cad4ffdbe.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал почти на два месяца заместителя генерального директора Нижегородского водоканала Александра Жернакова, задержанного вместе с начальником в рамках уголовного дела о взятках на сумму более 57 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.По его словам, суд в воскресенье также арестовал по 9 января включительно еще трех фигурантов по уголовному делу Нижегородского водоканала.Ранее сообщалось, что 12 ноября Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел материалы по 11 задержанным в рамках уголовного дела о взятках на Нижегородском водоканале. Генеральный директор предприятия Николай Николюк и один из его замов Александр Сидляревич были заключены под стражу по 9 января 2021 года. По 10 января был арестован еще один из задержанных, двое были помещены под домашний арест, остальным продлили срок задержания на 72 часа.По версии следствия, с июня 2018 года гендиректор АО "Нижегородский водоканал" совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил в Нижнем Новгороде организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Сообщество состояло из групп работников водоканала и гражданских лиц. В состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.Руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал", и она составляла от 10% до 15% от общей суммы договора поставки или оказания услуг. В общей сложности, по данным регионального СУСК, руководителями преступного сообщества были получены взятки на сумму 57,2 миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20201113/chuvashiya-1584450958.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1400x0_80_0_0_22f9c4d00901a57c6bc00f9332aa4292.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Замглавы Нижегородского водоканала арестовали по подозрению во взятках

16:30 15.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал почти на два месяца заместителя генерального директора Нижегородского водоканала Александра Жернакова, задержанного вместе с начальником в рамках уголовного дела о взятках на сумму более 57 миллионов рублей, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
"Сегодня суд арестовал заместителя генерального директора Нижегородского водоканала. Постановлением суда от 15 ноября 2020 года Жернакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 9 января 2021 года включительно", - заявил Лазарев.
По его словам, суд в воскресенье также арестовал по 9 января включительно еще трех фигурантов по уголовному делу Нижегородского водоканала.
Ранее сообщалось, что 12 ноября Московский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел материалы по 11 задержанным в рамках уголовного дела о взятках на Нижегородском водоканале. Генеральный директор предприятия Николай Николюк и один из его замов Александр Сидляревич были заключены под стражу по 9 января 2021 года. По 10 января был арестован еще один из задержанных, двое были помещены под домашний арест, остальным продлили срок задержания на 72 часа.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 12:09
Глава стройкомпании получил 4 года за взятку экс-вице-премьеру Чувашии
По версии следствия, с июня 2018 года гендиректор АО "Нижегородский водоканал" совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил в Нижнем Новгороде организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Сообщество состояло из групп работников водоканала и гражданских лиц. В состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.
Руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО "Нижегородский водоканал", и она составляла от 10% до 15% от общей суммы договора поставки или оказания услуг. В общей сложности, по данным регионального СУСК, руководителями преступного сообщества были получены взятки на сумму 57,2 миллиона рублей.
 
Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:49Санду набрала 51,46% на выборах в Молдавии после обработки 90% протоколов
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния