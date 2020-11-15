В Дамаске открылась фотовыставка РИА Новости о хронике войны в Сирии
ДАМАСК, 15 ноя - РИА Новости. Фотовыставка "Сирия, от войны к миру" корреспондента РИА Новости Михаила Алаеддина открылась в Арабском культурном центре в Дамаске.
Мероприятие, организованное Российским центром науки и культуры в Дамаске, призвано напомнить о ключевых сражениях сирийской войны, страданиях сирийского народа и совместной борьбе против террора с надеждой на мирную жизнь в САР.
Фотографии рассказывают о сражениях в Пальмире, Алеппо, Дейр-эз-Зоре, в восточном пригороде Дамаска и других провинциях Сирии, а также о жизни беженцев в соседнем Ливане.
"Вне всякого сомнения, необходимо напоминать сирийцам о совместной борьбе, о решающей роли России и ее ВКС в освобождении сирийской территории от террористов и в последующем восстановлении страны. Это нужно молодежи, которая не знает и не помнит войну в силу возраста, тем сирийцам, которые были в тылу и не видели трагедий войны, наконец, тем, кто сегодня критикует Россию за "недостаточную помощь", сидя на диване и в социальных сетях. Никто не забыт и ничто не забыто - относится не только к Великой Отечественной, но и сирийской войне", - сказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Сирии Николай Сухов.
На выставке, которая будет работать для всех желающих до 21 ноября, представлено 35 фотографий. В церемонии открытия приняли участие руководитель Центра примирения враждующих сторон, дипломаты российского посольства, выпускники, соотечественники, представители сирийской интеллигенции, участники фестиваля поэтов провинции Идлиб, начавшегося после церемонии открытия выставки.
Директор РЦНК провел экскурсию по выставке для посетителей. Автор фотографий вышел на видеосвязь, его приветствовали официальные представители мэрии Дамаска и участники мероприятия.
12 ноября, 10:10VR-проект РИА Новости стал победителем премии "Культура онлайн"