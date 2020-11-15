https://ria.ru/20201115/vyklyuchenie-1584670396.html

Названы причины выключения смартфона во время разговора

Названы причины выключения смартфона во время разговора

Главные причины отключения смартфона во время разговора – разрядка аккумуляторной батареи и ошибки программного обеспечения устройства. Также телефонная связь... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T02:10

2020-11-15T02:10

2020-11-15T02:10

россия

смартфоны

денис кусков

технологии

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Главные причины отключения смартфона во время разговора – разрядка аккумуляторной батареи и ошибки программного обеспечения устройства. Также телефонная связь может прерываться из-за перехода управления телефоном от одной базовой ситуации к другой, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Смартфон может отключаться во время разговора из-за действия аккумуляторной батареи. "Через определенный промежуток времени (как правило, спустя год или даже меньше в зависимости от использования) батарея смартфона начинает работать и заряжаться хуже. На морозе батарея может полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах", – предупредил эксперт. Также выключение телефона может произойти и из-за проблем с программным обеспечением. Первое действие пользователя в случае внезапного отключения телефона – перезагрузить устройство. Если разговор прервался, переведите смартфон в режим полета на две-три секунды, после чего снова включите. В этом случае он повторно зарегистрируется в базовой станции. "Если же телефон не загружается после отключения, то его необходимо отнести в сервисный центр, где разберутся с причиной поломки", – подытожил Кусков.

https://ria.ru/20201112/noch-1584205228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, смартфоны, денис кусков, технологии