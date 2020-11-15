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Названы причины выключения смартфона во время разговора
Названы причины выключения смартфона во время разговора
Главные причины отключения смартфона во время разговора – разрядка аккумуляторной батареи и ошибки программного обеспечения устройства. Также телефонная связь... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T02:10
2020-11-15T02:10
2020-11-15T02:10
россия
смартфоны
денис кусков
технологии
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Главные причины отключения смартфона во время разговора – разрядка аккумуляторной батареи и ошибки программного обеспечения устройства. Также телефонная связь может прерываться из-за перехода управления телефоном от одной базовой ситуации к другой, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Смартфон может отключаться во время разговора из-за действия аккумуляторной батареи. "Через определенный промежуток времени (как правило, спустя год или даже меньше в зависимости от использования) батарея смартфона начинает работать и заряжаться хуже. На морозе батарея может полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах", – предупредил эксперт. Также выключение телефона может произойти и из-за проблем с программным обеспечением. Первое действие пользователя в случае внезапного отключения телефона – перезагрузить устройство. Если разговор прервался, переведите смартфон в режим полета на две-три секунды, после чего снова включите. В этом случае он повторно зарегистрируется в базовой станции. "Если же телефон не загружается после отключения, то его необходимо отнести в сервисный центр, где разберутся с причиной поломки", – подытожил Кусков.
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россия, смартфоны, денис кусков, технологии
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости.
Главные причины отключения смартфона во время разговора – разрядка аккумуляторной батареи и ошибки программного обеспечения устройства. Также телефонная связь может прерываться из-за перехода управления телефоном от одной базовой ситуации к другой, рассказал агентству "Прайм
" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков
.
Смартфон может отключаться во время разговора из-за действия аккумуляторной батареи. "Через определенный промежуток времени (как правило, спустя год или даже меньше в зависимости от использования) батарея смартфона начинает работать и заряжаться хуже. На морозе батарея может полностью разрядиться в процессе разговора при 15 и даже при 50 процентах", – предупредил эксперт.
Также выключение телефона может произойти и из-за проблем с программным обеспечением.
"Если же связь прерывается в процессе разговора, то, как правило, причина - в переходе управления телефоном от одной базовой ситуации к другой – это признаки интерференции, когда базовые станции настроены по-разному. Часто такая проблема возникает на границе двух регионов, которые управляются различными техническими службами разных регионов и операторов", – отметил Кусков.
Первое действие пользователя в случае внезапного отключения телефона – перезагрузить устройство. Если разговор прервался, переведите смартфон в режим полета на две-три секунды, после чего снова включите. В этом случае он повторно зарегистрируется в базовой станции. "Если же телефон не загружается после отключения, то его необходимо отнести в сервисный центр, где разберутся с причиной поломки", – подытожил Кусков.