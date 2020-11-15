https://ria.ru/20201115/vybory-1584748818.html

Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии

Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что, по оценкам его штаба, он лидирует по голосам внутри страны - без диаспоры и Приднестровья. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T22:23

2020-11-15T22:23

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президентские выборы в молдавии — 2020

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КИШИНЕВ. 15 ноя - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что, по оценкам его штаба, он лидирует по голосам внутри страны - без диаспоры и Приднестровья."По нашим оценкам, по нашим расчетам, мы с довольно большим разрывом идем вперед внутри страны, без Приднестровья и без диаспоры", - сказал Додон на брифинге вечером в воскресенье."Выборы закончились, теперь нужно вернуться к повестке дня, которую ждут люди от нас. Я призываю всех к спокойствию - и моих сторонников, и сторонников моей оппонентки. Хватит, достаточно грязи было в этот период", - отметил Додон."Сейчас еще рано говорить о том, какие нарушения были и смогли они или нет повлиять на исход выборов. Мы собираем сейчас всю информацию о тех нарушениях, которые были за рубежом, в основном с подвозами. Вы видели: многочисленные, зафиксированные. Мы соберем всю информацию, после этого примем решение, как мы будем действовать дальше", - добавил он.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были Майя Санду и баллотирующийся на второй срок Додон.По данным exit-poll исследовательской компании Intellect Group, Санду получает во втором туре 55% голосов, Додон - 45%.

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584712496.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, игорь додон, молдавия, в мире