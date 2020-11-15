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СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в городе Асбест Свердловской области. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:44
2020-11-15T22:44
валерий горелых
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
асбест
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в городе Асбест Свердловской области.На видео подозреваемый демонстрирует место сокрытия тела убитой, где оно и было обнаружено следственно-оперативной группой.Ранее пресс-служба регионального управления СК РФ сообщала, что школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры. В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Он признался в содеянном.По версии следствия, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил ее, полагают следователи. От тела погибшей он избавился в темное время суток: вынес его на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев.Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал журналистам, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения. В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. В его "послужном списке" - грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме.
https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580121536.html
свердловская область
асбест
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валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, асбест, происшествия

СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте

22:44 15.11.2020
 
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве 11-летней девочки в городе Асбест Свердловской области.
На видео подозреваемый демонстрирует место сокрытия тела убитой, где оно и было обнаружено следственно-оперативной группой.
Ранее пресс-служба регионального управления СК РФ сообщала, что школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры. В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в убийстве. Он признался в содеянном.
По версии следствия, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил ее, полагают следователи. От тела погибшей он избавился в темное время суток: вынес его на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев.
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Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал журналистам, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения. В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. В его "послужном списке" - грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме.
 
Валерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьАсбестПроисшествия
 
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