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https://ria.ru/20201115/vaktsinatsiya-1584752936.html
В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко заявил, что массовая вакцинация российской... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T23:21
2020-11-15T23:21
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко заявил, что массовая вакцинация российской разработкой "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19 в республике может начаться в 2021 году."В принципе, такое решение уже имеется – предварительно, (намечена вакцинация – ред.) на 2021 год. Конечно же, в первую очередь вакцинации будут подлежать медработники, педагоги, военнообязанные, или же силовики, как мы говорим", - сказал Тарасенко в эфире телеканала "Беларусь 1".По его словам, пока нет однозначного решения, какому числу белорусов предстоит получить вакцину. "Но хотелось бы, чтобы эта цифра была не менее 1,8 миллиона и даже 2 миллиона, чтобы создалась иммунная прослойка", - сказал главный санитарный врач.Он отметил, что испытание российской вакцины еще продолжается, никаких проблем среди части населения, которой данная вакцина была введена, не отмечалось, все чувствуют себя нормально. Тарасенко добавил, что окончательные выводы будут сделаны после завершения испытаний в конце ноября.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением этой инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Власти отдельных регионов и городов ввели обязательный масочный режим, в том числе в Минске.Число официально зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1315, это новый рекорд. По данным на воскресенье, в стране зарегистрированы 114 185 человек с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1046 пациентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"

23:21 15.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко заявил, что массовая вакцинация российской разработкой "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19 в республике может начаться в 2021 году.
"В принципе, такое решение уже имеется – предварительно, (намечена вакцинация – ред.) на 2021 год. Конечно же, в первую очередь вакцинации будут подлежать медработники, педагоги, военнообязанные, или же силовики, как мы говорим", - сказал Тарасенко в эфире телеканала "Беларусь 1".
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По его словам, пока нет однозначного решения, какому числу белорусов предстоит получить вакцину. "Но хотелось бы, чтобы эта цифра была не менее 1,8 миллиона и даже 2 миллиона, чтобы создалась иммунная прослойка", - сказал главный санитарный врач.
Он отметил, что испытание российской вакцины еще продолжается, никаких проблем среди части населения, которой данная вакцина была введена, не отмечалось, все чувствуют себя нормально. Тарасенко добавил, что окончательные выводы будут сделаны после завершения испытаний в конце ноября.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением этой инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Власти отдельных регионов и городов ввели обязательный масочный режим, в том числе в Минске.
Число официально зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 1315, это новый рекорд. По данным на воскресенье, в стране зарегистрированы 114 185 человек с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1046 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19МинскБелоруссияВ мире
 
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