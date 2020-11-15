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Сбросившая 90 килограммов пара раскрыла простой секрет похудения
Сбросившая 90 килограммов пара раскрыла простой секрет похудения
Стефани и Брендон Энгблом, которым за год удалось вместе сбросить 90 килограммов, в беседе с американским порталом Today поделились своим секретом. Оба супруга... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:12
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сша
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Стефани и Брендон Энгблом, которым за год удалось вместе сбросить 90 килограммов, в беседе с американским порталом Today поделились своим секретом. Оба супруга весели более 135 килограммов еще в январе, когда приняли решение сбросить вес. Они признаются, что оба испытывали проблемы со здоровьем и нуждались в изменениях.За прошедший год Стефани удалось сбросить около 53 килограммов, а ее мужу — более 36. При этом женщина подчеркивает, что им не пришлось изнурять себя чересчур сложными физическими упражнениями или соблюдать крайне строгие диеты. Напротив, они сейчас придерживаются того стиля жизни, с которым могли бы провести всю оставшуюся жизнь.По словам Стефани, до этого она всегда испытывала проблемы с лишним весом. Она предложила супругу понемногу изменять свой рацион."Для начала я отказалась от привычки пить кофе с огромным количеством сахара, заменив его на менее калорийные варианты. Да, я по-прежнему пью кофе, но теперь вместо обычного молока и сиропа, я готовлю его с миндальным молоком, которое смешиваю с эспрессо без каких-либо добавок", — призналась девушка.Они также продолжают есть свои любимые лакомства – тако и пиццу, но при их приготовлении они не используют говядину, и сметану, которые заменяют индейкой и греческим йогуртом. Также они стали добавлять туда меньше сыра и больше овощей.Супруг Стэфани Брэндон отказался от богатых углеводами блюд вроде пасты и сейчас придерживается белкового рациона. Так, вместо обычных макарон он ест бобовую лапшу.Пара решила применить стратегию "маленьких шагов" и на поприще физической активности. Сперва они каждый день начали гулять по полтора километра с их собакой. Теперь Стэфани и Брэндон ходят в тренажерный зал, однако, они утверждают, что делают очень простые упражнения."Не нужно изнурять себя каждый день, иногда достаточно убраться дома или поиграть с собакой. Мы не рассматриваем это как упражнения, это просто наша повседневная жизнь", — утверждает Стэфани.
https://ria.ru/20201005/sovet-1578205182.html
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сша, в мире

Сбросившая 90 килограммов пара раскрыла простой секрет похудения

22:12 15.11.2020 (обновлено: 22:19 15.11.2020)
 
© Fotolia / Nungning20Человек проверяет вес
Человек проверяет вес - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Fotolia / Nungning20
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Стефани и Брендон Энгблом, которым за год удалось вместе сбросить 90 килограммов, в беседе с американским порталом Today поделились своим секретом. Оба супруга весели более 135 килограммов еще в январе, когда приняли решение сбросить вес. Они признаются, что оба испытывали проблемы со здоровьем и нуждались в изменениях.
За прошедший год Стефани удалось сбросить около 53 килограммов, а ее мужу — более 36. При этом женщина подчеркивает, что им не пришлось изнурять себя чересчур сложными физическими упражнениями или соблюдать крайне строгие диеты. Напротив, они сейчас придерживаются того стиля жизни, с которым могли бы провести всю оставшуюся жизнь.
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По словам Стефани, до этого она всегда испытывала проблемы с лишним весом. Она предложила супругу понемногу изменять свой рацион.
"Для начала я отказалась от привычки пить кофе с огромным количеством сахара, заменив его на менее калорийные варианты. Да, я по-прежнему пью кофе, но теперь вместо обычного молока и сиропа, я готовлю его с миндальным молоком, которое смешиваю с эспрессо без каких-либо добавок", — призналась девушка.
Они также продолжают есть свои любимые лакомства – тако и пиццу, но при их приготовлении они не используют говядину, и сметану, которые заменяют индейкой и греческим йогуртом. Также они стали добавлять туда меньше сыра и больше овощей.
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Супруг Стэфани Брэндон отказался от богатых углеводами блюд вроде пасты и сейчас придерживается белкового рациона. Так, вместо обычных макарон он ест бобовую лапшу.
Пара решила применить стратегию "маленьких шагов" и на поприще физической активности.
Сперва они каждый день начали гулять по полтора километра с их собакой. Теперь Стэфани и Брэндон ходят в тренажерный зал, однако, они утверждают, что делают очень простые упражнения.
"Не нужно изнурять себя каждый день, иногда достаточно убраться дома или поиграть с собакой. Мы не рассматриваем это как упражнения, это просто наша повседневная жизнь", — утверждает Стэфани.
 
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