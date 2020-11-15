https://ria.ru/20201115/samolety-1584522500.html

Пилот рассказал, какие слова могут успокоить авиапассажиров

Пилот рассказал, какие слова могут успокоить авиапассажиров

Комментарии пилотов о маневрах самолета и объяснение процессов, происходящих на борту, могут значительно уменьшить страх пассажиров во время полета, сообщает... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T02:18

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Комментарии пилотов о маневрах самолета и объяснение процессов, происходящих на борту, могут значительно уменьшить страх пассажиров во время полета, сообщает Express.Бывший британский летчик Патрик Смит пояснил, что пилотов почти не учат общаться с путешественниками, они мало говорят во время работы. А часто и вовсе им рекомендуется молчать, чтобы не беспокоить пассажиров. Но это имеет обратный эффект."Что и как сообщить, решает командир корабля. Но в сложные моменты общение с туристами могло бы снизить уровень стресса", — считает Смит.Патрик вспомнил инцидент, произошедший, когда он однажды летел в качестве пассажира. "Совершая посадку, пилоты прервали ее и пошли на второй круг. Не было причины подозревать что-то ужасное, но в глазах людей появился страх", — говорит он. В конце концов, один из членов экипажа сказал: "Извините, сейчас мы второй раз зайдем на посадку, поскольку первый раз наша полоса оказалась занята"."Больше ничего не было сказано. Я сидел и про себя умолял коллегу сказать что-то еще, несколько слов о том, что это часто встречающая ситуация, экипаж к ней готов, и все будет хорошо", — отметил Патрик. Тем временем, напряжение в салоне росло и пассажиры до момента посадки сидели, вцепившись в поручни кресел.

https://ria.ru/20201110/aviatsiya-1583788744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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