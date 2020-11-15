https://ria.ru/20201115/rozygrysh-1584715532.html

Штаб Трампа закрыл горячую линию из-за розыгрышей от сторонников Байдена

Штаб Трампа закрыл горячую линию из-за розыгрышей от сторонников Байдена

Избирательному штабу действующего президента США Дональда Трампа из-за многочисленных ложных звонков пришлось закрыть горячую линию, созданную ранее для приема... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:56

2020-11-15T15:56

2020-11-15T15:56

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Избирательному штабу действующего президента США Дональда Трампа из-за многочисленных ложных звонков пришлось закрыть горячую линию, созданную ранее для приема сообщений о возможных случаях мошенничества на президентских выборах, сообщил телеканал NBC News.Ранее стало известно, что на горячую линию, созданную штабом Трампа для выявления возможных случаев нарушений на выборах, поступают звонки сторонников демократов. Как сообщал телеканал ABC News, сотрудников засыпали ложными звонками люди, насмехающиеся над ними по поводу победы демократа Джо Байдена, а затем бросающие трубку. Сын президента Эрик Трамп написал тогда в Twitter, что в организации звонков виноват Национальный комитет Демократической партии США (DNC). Сообщалось, кроме того, что розыгрыши с телефонными звонками на горячую линию штаба Трампа стали трендом в соцсети TikTok."Штаб Трампа закрыл свою горячую линию по мошенничеству на выборах примерно через неделю после начала ее работы, подтвердил представитель штаба", - сообщил телеканал, добавив, что теперь штаб Трампа предлагает сообщить о мошенничестве на выборах уже не по телефону, а через специальный сайт.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп поражение пока не признал.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире