https://ria.ru/20201115/protesty-1584701759.html

В Минске силовики применили газ против протестующих

В Минске силовики применили газ против протестующих

Белорусские силовики применили слезоточивый газ против протестующих в районе станции метро "Пушкинская" в Минске. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T13:37

2020-11-15T13:37

2020-11-15T14:23

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Белорусские силовики применили слезоточивый газ против протестующих в районе станции метро "Пушкинская" в Минске.Видео с места событий опубликовали местные Telegram-каналы и СМИ. На кадрах видно, что несколько десятков человек собрались на тротуаре и, когда к ним подъехали микроавтобусы с силовиками, стали в сцепку. Силовики распылили слезоточивый газ из баллончиков, после чего сцепка распалась, а протестующие разбежались.Кроме того, в районе прозвучали несколько взрывов. По словам очевидцев, силовики применили светошумовые гранаты, когда большая колонна протестующих вышла на проезжую часть. Как передает корреспондент РИА Новости, недалеко от метро "Пушкинская" на бордюре сидит женщина, у которой разорвана и окровавлена штанина. Она не захотела общаться с корреспондентом и запретила себя фотографировать. Очевидцы рассказали, что женщина пострадала при разрыве гранаты.Силовики продолжают задерживать протестующих, при этом они применяют резиновые дубинки.Сторонники оппозиции планировали провести в районе метро "Пушкинская" несанкционированный протестный марш. На акцию собрались сотни человек, силовики начали задержания.По данным корреспондента РИА Новости, задержали несколько десятков человек. В минском ГУВД подтвердили факт задержаний, но точное число задержанных не назвали, пообещав опубликовать эти данные, как и информацию о том, применялись ли спецсредства, в понедельник.Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Силовики жестоко подавляли митинги — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, трое протестующих погибли. Наиболее масштабные акции протеста проходят по воскресеньям. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире