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В Калужской области два человека погибли при пожаре

В Калужской области два человека погибли при пожаре

Частный дом загорелся в деревне Катилово Калужской области, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T21:47

2020-11-15T21:47

2020-11-15T21:47

россия

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Частный дом загорелся в деревне Катилово Калужской области, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, загорание ликвидировано, в результате пожара два человека погибли.

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калужская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калужская область, происшествия