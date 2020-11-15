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В Калужской области два человека погибли при пожаре
В Калужской области два человека погибли при пожаре
Частный дом загорелся в деревне Катилово Калужской области, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T21:47
2020-11-15T21:47
2020-11-15T21:47
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калужская область
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Частный дом загорелся в деревне Катилово Калужской области, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, загорание ликвидировано, в результате пожара два человека погибли.
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россия, калужская область, происшествия