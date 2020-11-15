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СК назвал причину пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе
СК назвал причину пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе
Неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью, по предварительным данным, стало причиной пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе, сообщает... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T19:03
2020-11-15T19:03
2020-11-15T19:03
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью, по предварительным данным, стало причиной пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в Ставрополе по улице Пригородной произошел пожар площадью 70 квадратных метров в двух квартирах на первом этаже, из здания были эвакуированы 200 человек. По данным ГУ МЧС, после пожара двое мужчин были доставлены в больницу, также в результате возгорания пострадала женщина, от госпитализации она отказалась."Ставропольский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас на месте под руководством руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова работают следователи и криминалисты ведомства. "Они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают соответствие оказываемых ТСЖ дома услуг требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. После проведения всех необходимых проверочных мероприятий следователь СКР примет процессуальное решение", - добавили в СК.
https://ria.ru/20201115/pozhar-1584679884.html
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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия