https://ria.ru/20201115/pozhar-1584733994.html

СК назвал причину пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе

СК назвал причину пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе

Неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью, по предварительным данным, стало причиной пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе, сообщает... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T19:03

2020-11-15T19:03

2020-11-15T19:03

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

ставрополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью, по предварительным данным, стало причиной пожара в шестиэтажном доме в Ставрополе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что в Ставрополе по улице Пригородной произошел пожар площадью 70 квадратных метров в двух квартирах на первом этаже, из здания были эвакуированы 200 человек. По данным ГУ МЧС, после пожара двое мужчин были доставлены в больницу, также в результате возгорания пострадала женщина, от госпитализации она отказалась."Ставропольский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас на месте под руководством руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова работают следователи и криминалисты ведомства. "Они выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают соответствие оказываемых ТСЖ дома услуг требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. После проведения всех необходимых проверочных мероприятий следователь СКР примет процессуальное решение", - добавили в СК.

https://ria.ru/20201115/pozhar-1584679884.html

ставропольский край

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия