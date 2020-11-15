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В Ставрополе три человека пострадали при пожаре в шестиэтажном доме

В Ставрополе три человека пострадали при пожаре в шестиэтажном доме

В шестиэтажном доме в Ставрополе произошел пожар, пострадали три человека, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T18:51

2020-11-15T18:51

2020-11-15T18:51

владимир владимиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. В шестиэтажном доме в Ставрополе произошел пожар, пострадали три человека, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.Ранее в ведомстве сообщали, что в Ставрополе по улице Пригородной произошел пожар площадью 70 квадратных метров в двух квартирах на первом этаже, из здания были эвакуированы 200 человек.По первоначальным данным ГУ МЧС, при пожаре пострадали двое мужчин, они госпитализированы."В 15.05 - ликвидация пожара. По уточненным данным, на месте пожара была оказана помощь женщине, которая также пострадала, у нее тоже ожоги, но она отказалась от госпитализации", - сообщили в ведомстве.По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на месте происшествия находятся представители администрации города."Обстоятельства уточняются. Оперативно будет определена пригодность здания для дальнейшего проживания. Ситуация под контролем", - написал Владимиров в Instagram.

https://ria.ru/20201115/pozhar-1584693204.html

ставропольский край

ставрополь

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владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, ставрополь, происшествия