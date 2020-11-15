Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201115/pozhar-1584732377.html
В Ставрополе три человека пострадали при пожаре в шестиэтажном доме
В Ставрополе три человека пострадали при пожаре в шестиэтажном доме
В шестиэтажном доме в Ставрополе произошел пожар, пострадали три человека, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:51
2020-11-15T18:51
владимир владимиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1400x0_80_0_0_3188f42b4551185a1209b7abe12e3ea5.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. В шестиэтажном доме в Ставрополе произошел пожар, пострадали три человека, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.Ранее в ведомстве сообщали, что в Ставрополе по улице Пригородной произошел пожар площадью 70 квадратных метров в двух квартирах на первом этаже, из здания были эвакуированы 200 человек.По первоначальным данным ГУ МЧС, при пожаре пострадали двое мужчин, они госпитализированы."В 15.05 - ликвидация пожара. По уточненным данным, на месте пожара была оказана помощь женщине, которая также пострадала, у нее тоже ожоги, но она отказалась от госпитализации", - сообщили в ведомстве.По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на месте происшествия находятся представители администрации города."Обстоятельства уточняются. Оперативно будет определена пригодность здания для дальнейшего проживания. Ситуация под контролем", - написал Владимиров в Instagram.
https://ria.ru/20201115/pozhar-1584693204.html
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1400x0_80_0_0_4d9adb7ee2793a90cc07c636a55a84ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир владимиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, ставрополь, происшествия

В Ставрополе три человека пострадали при пожаре в шестиэтажном доме

18:51 15.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. В шестиэтажном доме в Ставрополе произошел пожар, пострадали три человека, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее в ведомстве сообщали, что в Ставрополе по улице Пригородной произошел пожар площадью 70 квадратных метров в двух квартирах на первом этаже, из здания были эвакуированы 200 человек.
По первоначальным данным ГУ МЧС, при пожаре пострадали двое мужчин, они госпитализированы.
"В 15.05 - ликвидация пожара. По уточненным данным, на месте пожара была оказана помощь женщине, которая также пострадала, у нее тоже ожоги, но она отказалась от госпитализации", - сообщили в ведомстве.
По информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, на месте происшествия находятся представители администрации города.
"Обстоятельства уточняются. Оперативно будет определена пригодность здания для дальнейшего проживания. Ситуация под контролем", - написал Владимиров в Instagram.
Пожар на Нежинской улице на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
11:40
Пожар вспыхнул в одном из строящихся зданий на западе Москвы
 
Владимир ВладимировМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайСтавропольПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:49Санду набирает 51,46% на выборах после обработки 90% протоколов
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния