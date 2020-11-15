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В центре Москвы загорелась крыша жилого дома

В центре Москвы загорелась крыша жилого дома

Крыша жилого 14-этажного жилого дома загорелась на набережной Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T18:37

2020-11-15T18:37

2020-11-15T19:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Крыша жилого 14-этажного жилого дома загорелась на набережной Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."Пятнадцатого ноября в 17:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1, где по, предварительной информации, происходит возгорание на кровле 14-этажного жилого дома", — говорится в сообщении.На месте работают пожарно-спасательные подразделения."Площадь пожара составляет пять квадратных метров, пожар происходит на крыше здания, горят стройматериалы и мусор. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, предварительно", — сообщает МЧС.Отмечается, что от МЧС было привлечено 53 человека и 13 единиц техники. На данный момент пожарные ликвидировали возгорание. "В 18.54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек", - говорится в сообщении МЧС.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия