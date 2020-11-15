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В центре Москвы загорелась крыша жилого дома
В центре Москвы загорелась крыша жилого дома
Крыша жилого 14-этажного жилого дома загорелась на набережной Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:37
2020-11-15T18:37
2020-11-15T19:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Крыша жилого 14-этажного жилого дома загорелась на набережной Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."Пятнадцатого ноября в 17:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1, где по, предварительной информации, происходит возгорание на кровле 14-этажного жилого дома", — говорится в сообщении.На месте работают пожарно-спасательные подразделения."Площадь пожара составляет пять квадратных метров, пожар происходит на крыше здания, горят стройматериалы и мусор. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, предварительно", — сообщает МЧС.Отмечается, что от МЧС было привлечено 53 человека и 13 единиц техники. На данный момент пожарные ликвидировали возгорание. "В 18.54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек", - говорится в сообщении МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Крыша жилого 14-этажного жилого дома загорелась на набережной Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС
.
"Пятнадцатого ноября в 17:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1, где по, предварительной информации, происходит возгорание на кровле 14-этажного жилого дома", — говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
"Площадь пожара составляет пять квадратных метров, пожар происходит на крыше здания, горят стройматериалы и мусор. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, предварительно", — сообщает МЧС.
Отмечается, что от МЧС было привлечено 53 человека и 13 единиц техники. На данный момент пожарные ликвидировали возгорание.
"В 18.54 пожар ликвидирован, в целях безопасности из дома были выведены порядка 10 человек", - говорится в сообщении МЧС.