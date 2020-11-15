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Пожар вспыхнул в одном из строящихся зданий на западе Москвы
Пожар вспыхнул в одном из строящихся зданий на западе Москвы
Пожар начался в строящемся здании по улице Нежинская, дом 5 "Б" в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:40
2020-11-15T11:40
2020-11-15T12:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар начался в строящемся здании по улице Нежинская, дом 5 "Б" в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.По данным службы, сигнал о пожаре поступил 15 ноября в 10.58.Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.Как уточнили в МЧС, горит утеплитель на кровле на площади около 20 квадратных метров.Позднее главное управление МЧС России по Москве заявило о ликвидации пожара.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия