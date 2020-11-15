https://ria.ru/20201115/pozhar-1584679884.html
В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном жилом доме в воскресенье утром в городе Пласте Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T08:35
2020-11-15T08:35
2020-11-15T15:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пласт
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном жилом доме в воскресенье утром в городе Пласте Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в 06.05 (04.05 мск) от диспетчера 7-го пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме Пласта. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля и надворные постройки.В 06.44 (04.44 мск) была объявлена ликвидация открытого горения, пожарные продолжают проливку и разборку конструкций, уточняется в сообщении. Для установления причин и обстоятельств возникновения пожара на место следуют специалисты испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы ГУМЧС России по области, также работает оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда, в составе которой психолог, поясняется в сообщении.Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в надворных постройках, добавляет пресс-центр. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 41 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС – 23 человека, 8 единиц техники, сообщает пресс-центр.Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе ребенка, при пожаре в частном жилом доме в городе Пласт Челябинской области, прокуратура проконтролирует расследование дела, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.Прокуратура поясняет, что в результате пожара погибли 39-летняя хозяйка дома, ее 9-летняя дочь и двое взрослых мужчин.
https://ria.ru/20201114/pozhar-1584669532.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пласт, челябинская область, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости.
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном жилом доме в воскресенье утром в городе Пласте Челябинской области
, сообщил пресс-центр ГУМЧС России
по региону.
По данным пресс-центра, в 06.05 (04.05 мск) от диспетчера 7-го пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме Пласта. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля и надворные постройки.
"Предварительная площадь пожара составила 150 м2... В ходе тушения пожара были обнаружены четверо пострадавших: двое мужчин, женщина и ребёнок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых. По предварительной информации, семья, проживавшая в доме, состояла на учёте как неблагополучная", - говорится в сообщении.
В 06.44 (04.44 мск) была объявлена ликвидация открытого горения, пожарные продолжают проливку и разборку конструкций, уточняется в сообщении. Для установления причин и обстоятельств возникновения пожара на место следуют специалисты испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы ГУМЧС России по области, также работает оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда, в составе которой психолог, поясняется в сообщении.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в надворных постройках, добавляет пресс-центр. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 41 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС
– 23 человека, 8 единиц техники, сообщает пресс-центр.
Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе ребенка, при пожаре в частном жилом доме в городе Пласт Челябинской области, прокуратура проконтролирует расследование дела, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СУСК РФ по Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
Прокуратура поясняет, что в результате пожара погибли 39-летняя хозяйка дома, ее 9-летняя дочь и двое взрослых мужчин.