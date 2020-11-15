Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201115/pozhar-1584679884.html
В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном жилом доме в воскресенье утром в городе Пласте Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T08:35
2020-11-15T15:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пласт
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584713315_0:74:1200:749_1400x0_80_0_0_5cf97302e796185bc183a2b3ab434540.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном жилом доме в воскресенье утром в городе Пласте Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в 06.05 (04.05 мск) от диспетчера 7-го пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме Пласта. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля и надворные постройки.В 06.44 (04.44 мск) была объявлена ликвидация открытого горения, пожарные продолжают проливку и разборку конструкций, уточняется в сообщении. Для установления причин и обстоятельств возникновения пожара на место следуют специалисты испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы ГУМЧС России по области, также работает оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда, в составе которой психолог, поясняется в сообщении.Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в надворных постройках, добавляет пресс-центр. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 41 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС – 23 человека, 8 единиц техники, сообщает пресс-центр.Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе ребенка, при пожаре в частном жилом доме в городе Пласт Челябинской области, прокуратура проконтролирует расследование дела, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.Прокуратура поясняет, что в результате пожара погибли 39-летняя хозяйка дома, ее 9-летняя дочь и двое взрослых мужчин.
https://ria.ru/20201114/pozhar-1584669532.html
https://ria.ru/20201114/pozhar-1584667650.html
пласт
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584713315_0:0:1200:900_1400x0_80_0_0_6d4417b88f08571088138c0344fa00a4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пласт, челябинская область, происшествия

В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме

08:35 15.11.2020 (обновлено: 15:29 15.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Челябитнской областиПожар в городе Пласт Челябинской области
Пожар в городе Пласт Челябинской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Челябитнской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном жилом доме в воскресенье утром в городе Пласте Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в 06.05 (04.05 мск) от диспетчера 7-го пожарно-спасательного отряда ГУМЧС России по области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме Пласта. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля и надворные постройки.
На месте пожара в подмосковном Красноармейске - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 23:43
В Подмосковье ликвидировали пожар в жилом доме
"Предварительная площадь пожара составила 150 м2... В ходе тушения пожара были обнаружены четверо пострадавших: двое мужчин, женщина и ребёнок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых. По предварительной информации, семья, проживавшая в доме, состояла на учёте как неблагополучная", - говорится в сообщении.
В 06.44 (04.44 мск) была объявлена ликвидация открытого горения, пожарные продолжают проливку и разборку конструкций, уточняется в сообщении. Для установления причин и обстоятельств возникновения пожара на место следуют специалисты испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы ГУМЧС России по области, также работает оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда, в составе которой психолог, поясняется в сообщении.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в надворных постройках, добавляет пресс-центр. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 41 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС – 23 человека, 8 единиц техники, сообщает пресс-центр.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 22:59
Воробьев поручил помочь жильцам дома в Красноармейске, где случился пожар
Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели четырех человек, в том числе ребенка, при пожаре в частном жилом доме в городе Пласт Челябинской области, прокуратура проконтролирует расследование дела, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона.
"Прокуратура области организовала проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СУСК РФ по Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.
Прокуратура поясняет, что в результате пожара погибли 39-летняя хозяйка дома, ее 9-летняя дочь и двое взрослых мужчин.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПластЧелябинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:49Санду набирает 51,46% на выборах после обработки 90% протоколов
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния