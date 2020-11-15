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Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в воскресенье
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в воскресенье
Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T09:19
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михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в воскресенье

09:19 15.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый снег в Москве
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс 1-3 в городе, в Подмосковье от минус одного до плюс 4",- сказал Леус.
Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
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