https://ria.ru/20201115/pogoda-1584682649.html
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в воскресенье
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в воскресенье
Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T09:19
2020-11-15T09:19
2020-11-15T09:19
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.
https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html
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михаил леус, погода, москва, общество