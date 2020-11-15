https://ria.ru/20201115/pogoda-1584682649.html

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в воскресенье

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем в воскресенье

Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T09:19

2020-11-15T09:19

2020-11-15T09:19

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой мокрый снег с дождём ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы.

https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество