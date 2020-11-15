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Трамп заявил о поддержке "сотни тысяч людей" на марше в Вашингтоне
Трамп заявил о поддержке "сотни тысяч людей" на марше в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч людей пришли поддержать его на марше в субботу в Вашингтоне. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T02:39
2020-11-15T02:39
2020-11-15T02:39
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч людей пришли поддержать его на марше в субботу в Вашингтоне.Президент также вновь раскритиковал СМИ, назвав их фейкньюз, которые не показывают то количество людей, которые, по его мнению, пришли на марш."Вместо этого их репортеры стоят на почти пустых улицах. Нас ущемляет пресса!" - возмущается президент.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире