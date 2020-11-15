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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/podderzhka-1584674084.html
Трамп заявил о поддержке "сотни тысяч людей" на марше в Вашингтоне
Трамп заявил о поддержке "сотни тысяч людей" на марше в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч людей пришли поддержать его на марше в субботу в Вашингтоне. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T02:39
2020-11-15T02:39
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч людей пришли поддержать его на марше в субботу в Вашингтоне.Президент также вновь раскритиковал СМИ, назвав их фейкньюз, которые не показывают то количество людей, которые, по его мнению, пришли на марш."Вместо этого их репортеры стоят на почти пустых улицах. Нас ущемляет пресса!" - возмущается президент.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп заявил о поддержке "сотни тысяч людей" на марше в Вашингтоне

02:39 15.11.2020
 
© REUTERS / Hannah McKayВодитель автомобиля держит табличку с надписью "Считайте голоса!" у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020
Водитель автомобиля держит табличку с надписью Считайте голоса! у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© REUTERS / Hannah McKay
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч людей пришли поддержать его на марше в субботу в Вашингтоне.
"Сотни тысяч людей выказывают свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы", - написал Трамп в Twitter.
Президент также вновь раскритиковал СМИ, назвав их фейкньюз, которые не показывают то количество людей, которые, по его мнению, пришли на марш.
"Вместо этого их репортеры стоят на почти пустых улицах. Нас ущемляет пресса!" - возмущается президент.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
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