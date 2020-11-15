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В ярославской колонии нашли тело осужденного
В ярославской колонии нашли тело осужденного
Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи со смертью осужденного в исправительной колонии №1 Ярославля, сообщает ведомство. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:10
2020-11-15T16:10
ярославская область
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи со смертью осужденного в исправительной колонии №1 Ярославля, сообщает ведомство.Портал "Прогород" сообщил, что утром в воскресенье под окнами корпуса исправительной колонии №1 нашли мертвым экс-директора ООО "Соцпитание" Владимира Руденко. По данным издания, он выпал из окна второго этажа.Согласно официальному сообщению УФСИН по Ярославской области, тело осужденного было обнаружено без признаков жизни. "На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался. В настоящий момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Материалы, в том числе видеозаписи из исправительной колонии №1, будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки", - информирует управление.Ведомства не комментируют личность скончавшегося.Бывший директор ООО "Социальное питание" Владимир Руденко был приговорен в августе текущего года к трем с половиной годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. Суд согласился со следствием в том, что по вине Руденко пациентам Ярославской областной клинической психиатрической больницы не доложили в еду белковых добавок в еду на общую сумму почти 13,7 миллиона рублей – средства были выделены в рамках госконтракта.
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ярославская область, ярославль, происшествия

В ярославской колонии нашли тело осужденного

16:10 15.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Темнов Вид из окна камеры для пожизненно осужденных в колонии "Полярная сова"
 Вид из окна камеры для пожизненно осужденных в колонии Полярная сова - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Александр Темнов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи со смертью осужденного в исправительной колонии №1 Ярославля, сообщает ведомство.
Портал "Прогород" сообщил, что утром в воскресенье под окнами корпуса исправительной колонии №1 нашли мертвым экс-директора ООО "Соцпитание" Владимира Руденко. По данным издания, он выпал из окна второго этажа.
"Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи со смертью осужденного, отбывавшего наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области… При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль", - говорится в сообщении.
Согласно официальному сообщению УФСИН по Ярославской области, тело осужденного было обнаружено без признаков жизни. "На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался. В настоящий момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Материалы, в том числе видеозаписи из исправительной колонии №1, будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки", - информирует управление.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 08.06.2020
8 июня, 18:00
СК проверяет обстоятельства смерти осужденного в калининградском СИЗО
Ведомства не комментируют личность скончавшегося.
Бывший директор ООО "Социальное питание" Владимир Руденко был приговорен в августе текущего года к трем с половиной годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. Суд согласился со следствием в том, что по вине Руденко пациентам Ярославской областной клинической психиатрической больницы не доложили в еду белковых добавок в еду на общую сумму почти 13,7 миллиона рублей – средства были выделены в рамках госконтракта.
 
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