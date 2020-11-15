https://ria.ru/20201115/osuzhdennyy-1584717339.html

В ярославской колонии нашли тело осужденного

В ярославской колонии нашли тело осужденного

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи со смертью осужденного в исправительной колонии №1 Ярославля, сообщает ведомство. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:10

2020-11-15T16:10

2020-11-15T16:10

ярославская область

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи со смертью осужденного в исправительной колонии №1 Ярославля, сообщает ведомство.Портал "Прогород" сообщил, что утром в воскресенье под окнами корпуса исправительной колонии №1 нашли мертвым экс-директора ООО "Соцпитание" Владимира Руденко. По данным издания, он выпал из окна второго этажа.Согласно официальному сообщению УФСИН по Ярославской области, тело осужденного было обнаружено без признаков жизни. "На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался. В настоящий момент проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Материалы, в том числе видеозаписи из исправительной колонии №1, будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки", - информирует управление.Ведомства не комментируют личность скончавшегося.Бывший директор ООО "Социальное питание" Владимир Руденко был приговорен в августе текущего года к трем с половиной годам колонии общего режима по статье о мошенничестве. Суд согласился со следствием в том, что по вине Руденко пациентам Ярославской областной клинической психиатрической больницы не доложили в еду белковых добавок в еду на общую сумму почти 13,7 миллиона рублей – средства были выделены в рамках госконтракта.

https://ria.ru/20200608/1572644488.html

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, ярославль, происшествия