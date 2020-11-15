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С доставкой и без очередей: открылась онлайн-площадка курганских товаров
С доставкой и без очередей: открылась онлайн-площадка курганских товаров
Специальную онлайн-площадку, где можно будет покупать и продавать товары, произведенные в регионе, запустили в Курганской области. На портале "Покупай... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T08:00
2020-11-15T11:42
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курганская область
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Специальную онлайн-площадку, где можно будет покупать и продавать товары, произведенные в регионе, запустили в Курганской области. На портале "Покупай курганское онлайн", представленном 12 ноября, местные жители смогут купить несколько групп товаров, в том числе продукты, одежду, бытовые товары, а также заказать еду из ресторанов и кафе. Приобретенные товары и услуги можно получить курьерской службой с доставкой на дом.Запуск такой площадки позволит сократить посещение мест скопления людей в период пандемии, а для местного бизнеса откроет возможность увеличить объем продаж, уточнили в пресс-службе губернатора Курганской области.Продажа товаров на новой интернет-платформе доступна даже для фирм, у которых нет собственных интернет-магазинов."Важной составляющей данной платформы является возможность для бизнеса открыть дополнительный или даже абсолютно новый канал для реализации производимой им продукции", — отметил директор департамента экономического развития Владимир Ковалев.Начинающим предпринимателям и представителям бизнеса, желающим вывести на рынок новую продукцию, помогут разместить свои товары на электронной торговой площадке с помощью сервисного партнера.Также для них проведут бесплатные консультации по вопросам маркетингового сопровождения, где расскажут, как найти новых клиентов с помощью социальных сетей, раскрутить торговую площадку, как вести живое общение с посетителями.
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60
хорошие новости, курганская область

С доставкой и без очередей: открылась онлайн-площадка курганских товаров

08:00 15.11.2020 (обновлено: 11:42 15.11.2020)
 
CC0 / / Женщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Специальную онлайн-площадку, где можно будет покупать и продавать товары, произведенные в регионе, запустили в Курганской области. На портале "Покупай курганское онлайн", представленном 12 ноября, местные жители смогут купить несколько групп товаров, в том числе продукты, одежду, бытовые товары, а также заказать еду из ресторанов и кафе. Приобретенные товары и услуги можно получить курьерской службой с доставкой на дом.
Запуск такой площадки позволит сократить посещение мест скопления людей в период пандемии, а для местного бизнеса откроет возможность увеличить объем продаж, уточнили в пресс-службе губернатора Курганской области.

"Платформа "Покупай Курганское онлайн" — это интернет-витрина, где сейчас собраны основные интернет-магазины с товарами региональных компаний и сайты для заказа товаров", — рассказала врио директора департамента информационных технологий и цифрового развития региона Гульжан Фахрутдинова.

Продажа товаров на новой интернет-платформе доступна даже для фирм, у которых нет собственных интернет-магазинов.
"Важной составляющей данной платформы является возможность для бизнеса открыть дополнительный или даже абсолютно новый канал для реализации производимой им продукции", — отметил директор департамента экономического развития Владимир Ковалев.
Начинающим предпринимателям и представителям бизнеса, желающим вывести на рынок новую продукцию, помогут разместить свои товары на электронной торговой площадке с помощью сервисного партнера.
Также для них проведут бесплатные консультации по вопросам маркетингового сопровождения, где расскажут, как найти новых клиентов с помощью социальных сетей, раскрутить торговую площадку, как вести живое общение с посетителями.
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