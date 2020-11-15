https://ria.ru/20201115/money-1584347213.html

Новый способ сохранить деньги: преимущества и риски вложений

Новый способ сохранить деньги: преимущества и риски вложений

Cтавки по депозитам падают, люди закрывают вклады и запасаются наличными. В таких условиях растет популярность относительно нового продукта — индивидуальных... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:13

индивидуальный инвестиционный счет (иис)

депозиты

акции

инвестиции

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Cтавки по депозитам падают, люди закрывают вклады и запасаются наличными. В таких условиях растет популярность относительно нового продукта — индивидуальных инвестиционных счетов. Банки и брокеры позиционируют их как альтернативу традиционным депозитам, но с более высокой доходностью. Так ли это на самом деле, каковы преимущества, риски и нюансы этих вложений, разбиралось РИА Новости.Инвестиционный счетИндивидуальные инвестиционные счета появились в 2015-м — поначалу их воспринимали как нечто экзотическое. К тому же проценты по вкладам были высокие. Сейчас ситуация изменилась: средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках не превышает 4,5% годовых. Отток средств с депозитов — рекордный. Зато большой приток ИИС. К середине октября, по подсчетам Московской биржи, их число превысило три миллиона, причем почти половину зарегистрировали в этом году.Если держать средства на счету три года, с каждого пополнения возвращаются 13%, но не более 52 тысяч рублей в год. Снять деньги можно в любой момент, однако тогда НДФЛ не вернут. Максимальный взнос на ИИС — миллион рублей в год, с первого января — три миллиона. Тем не менее налоговые льготы распространяются только на 400 тысяч."Базовая стратегия — открыть счет на три года, пополнять его ежегодно на 400 тысяч, покупать ОФЗ, которые сейчас приносят около пяти процентов в год, закрыть ИСС по истечении срока и заплатить налог, если он есть (обычно — доли процента всей суммы). Затем все заново. Так можно обеспечить порядка девяти процентов среднегодовой доходности, что заметно лучше, чем на депозитах в банках, — при том же уровне риска", — приводит пример Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс"Если нет официального дохода, инвестор — предприниматель, студент или пенсионер, налоговый вычет не полагается. В этом случае можно открыть ИИС второго типа. Там не облагается налогом прибыль от операций с ценными бумагами."Но доходность зависит только от вас. Без знаний и опыта заработать на бирже довольно сложно. А рекомендации брокера или банка, где открыт ИИС, обычно дают минимальную или отрицательную доходность", — предупреждает предприниматель и инвестор Артем Сачава.Новый типВ конце октября ЦБ предложил индивидуальный инвестиционный счет, рассчитанный не менее чем на десять лет и без ограничений ежегодного взноса.Это комбинированный ИИМ, предусматривающий и компенсацию удержанного работодателем НДФЛ (благодаря этому направлять на ИИС будет выгоднее текущие доходы, а не уже сформированные сбережения), и освобождение от уплаты налога с прибыли от инвестиций.Как поясняет вице-президент QBF Владимир Масленников, для государства ИИС-3 — инструмент привлечения долгосрочных инвестиций, которые удовлетворят потребность компаний в длинных деньгах. А для граждан — привлекательный продукт для пенсии или приобретения жилья. Что с доходностьюДоходность ИИС определяют ценные бумаги, приобретаемые инвестором на брокерский счет. Стоит помнить: все, что больше ставок по депозитам, — это повышенный риск.Наиболее простой и надежной стратегией эксперты считают покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), то есть государственных облигаций Российской Федерации. Это надежный инструмент, поэтому его можно рассматривать как альтернативу депозиту. Доходность ОФЗ сейчас — 4.5-6.5% годовых в зависимости от срока облигаций."При покупке ОФЗ с использованием ИИС, а не обычного брокерского счета, доходность в первый год составит 17.5-19.5% благодаря налоговому вычету в 13% от суммы инвестиций. Данная стратегия крайне популярна, так как достаточно выгодна при минимальном риске, а также не требует специальных знаний", — указывает Никита Корниенко, гендиректор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate. Более рискованны вложения в фондовый рынок. Инвестиции в акции в самом разгаре кризиса исторически оказывались крайне доходными, отмечают аналитики. Однако есть риск потерять вообще все. Поэтому брокеры, как правило, прибегают к диверсификации, формируя портфель. Это снижает прибыль, но уберегает от утраты капитала."Доходность зависит от многого: в какие активы вложился человек, как повел себя фондовый рынок и прочее. Даже если банки говорят, что индекс за прошлый год вырос на определенную величину, еще не факт, что вы заработаете столько же, — подчеркивает Сергей Леонидов, генеральный директор финансового маркетплейса "Сравни.ру". — В случае с инвестиционными вкладами (вклад + ИИС) банки предлагают доходность около семи процентов. Но и она не гарантирована".Можно ли потерять деньгиВ отличие от депозитов, ИИС не застрахованы. Бумаги, которыми вы торгуете через брокера, принадлежат вам. Брокер же — их номинальный владелец, исполняющий сделки. "Теоретически, если нет мошенничества, а брокер прекращает работу, бумаги остаются в депозитарии, из которого вы можете их перевести любому другому брокеру и дальше торговать", — объясняет финансовый консультант Никита Мурлейкин.Потерять все деньги на акциях едва ли получится, так как компании банкротятся довольно редко. С другой стороны, брокер, будучи посредником, не несет никакой ответственности за убытки.На что обратить вниманиеОткрывать ИИС лучше у крупного надежного брокера с удобным мобильным приложением (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф). Важно учитывать и то, что брокеры зарабатывают на комиссионных."Комиссия снимается либо от сделки, либо от определенной суммы. Бывает, что человек часто торгует, тогда ему лучше от суммы, а тем, кто просто "купил и забыл", выгодно, когда процент зависит от количества сделок (потому что их не так много)", — говорит Максименко. Важно помнить, что вычет по ИИС можно получить только с уплаченного НДФЛ, а значит, это вариант для тех, у кого высокая официальная зарплата. Если годовой НДФЛ будет меньше, чем 13% от вложенной суммы (при вычете данного типа), вернут лишь его.Менее рискованны и вложения в валюту, точнее, в корзину из разных валют. Чем больше разнообразия в инвестициях, тем меньше риски.

https://ria.ru/20201007/investitsii-1578416574.html

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

https://ria.ru/20200810/1575507077.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индивидуальный инвестиционный счет (иис), депозиты, акции, инвестиции, вклады, евро, доллар, рубль, центральный банк рф (цб рф), экономика