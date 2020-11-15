https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584712496.html

Версия 2.0: в Молдавии проходит второй тур выборов президента

Версия 2.0: в Молдавии проходит второй тур выборов президента

Молдавия вновь выбирает президента — второй тур голосования проходит спустя две недели после первого. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:21

2020-11-15T15:21

2020-11-15T17:08

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584691122_0:0:2996:1685_1400x0_80_0_0_c0e8e28b4e2902342c67cab515f62f94.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Молдавия вновь выбирает президента — второй тур голосования проходит спустя две недели после первого.Как в и первом туре, в стране открыты более двух тыcяч избирательных участков, еще 139 — за границей.Все участки в Молдавии открыли двери в 07:00 (08:00 мск). Как отметил заместитель главы ЦИК, опозданий здесь не наблюдалось. Продлится голосование до 21:00 (22:00 мск). По данным на 14:00 (15:00 мск), явка избирателей превысила 32,8 процента. По словам Шарбана, во втором туре она выше, чем в первом, причем избиратели стали активнее как внутри страны, так и за ее пределами.Президент против экс-премьераБорьба во втором туре развернулась между действующим президентом Игорем Додоном, баллотирующимся на второй срок, и бывшим премьер-министром, лидером партии "Действие и солидарность" Майей Санду.Первый тур состоялся 1 ноября, тогда ни один из кандидатов не набрал необходимые 50 процентов голосов. Однако Санду обошла Додона — у нее 36,16 процента, у действующего президента — 32,61.Победителем станет кандидат, получивший более половины голосов избирателей. Порога явки во втором туре нет.Утром оба претендента проголосовали каждый на своем участке в Кишиневе, после чего пообщались с журналистами.Додон отметил, что отдал свой голос за независимость и государственность страны.Его соперница заявила, что отдала голос за Молдавию, "которой мы все будем гордиться и в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтрашний день".Согласно предвыборным опросам, шансы Додона и Санду на победу практически равны. По предварительным подсчетам, ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 22 ноября включительно, окончательное решение о признании итогов выборов президента Конституционный суд должен принять до 5 декабря.Ход голосованияЗа порядком во втором туре президентских выборов следят более шести тысяч сотрудников полиции. Они также следят, чтобы не было агитации за одного из кандидатов.Кроме этого, как и в первом туре в начале ноября, за ходом выборов следят международные и местные наблюдатели, которые затем дадут оценку относительно голосования. Всего за ходом голосования следят около двух тысяч местных и более 300 международных наблюдателей.В целом голосование проходит спокойно, наблюдатели не фиксируют серьезных нарушений на участках, сообщили РИА Новости на участках, которые посетил корреспондент агентства. Как заявил РИА Новости член ЦИК России Сергей Сироткин, принимающий участие в международном наблюдении, во втором туре президентских выборов в Молдавии избирателей на участках заметно больше, голосование проходит спокойно.Однако, по данным полиции, стражам порядка дважды пришлось восстанавливать порядок из-за попыток отдельных лиц заблокировать дороги к избирательным участкам. Как отмечал замглавы генерального инспектора полиции Молдавии Марин Максиан, полиция получила более 20 сообщений о возможных нарушениях, в том числе о попытке блокирования трасс, было отмечено множество случаев призывов к насилию и воспрепятствованию праву голосования.По его словам, на участках, расположенных на границах с Приднестровьем, дежурят отряды полиции, которые готовы предотвратить любые возможные беспорядки.Как отметил замглавы ЦИК Владимир Шарбан, центральная избирательная комиссия внимательно следит за ситуацией вокруг избирательных участков, открытых для жителей Приднестровья, где в первом туре выборов президента Молдавии были беспорядки.Голосование в стране проходит активно, на многих участках за рубежом, как отмечает агентство Sputnik Молдова, выстроились длинные очереди из желающих проголосовать.На участках в столице Молдавии и других населенных пунктах страны иногда тоже образуются очереди из избирателей, которые в условиях пандемии коронавируса вынуждены соблюдать социальную дистанцию.Из-за коронавируса все избиратели должны находиться на территории участков в масках, на входе всем измеряют температуру и просят продезинфицировать руки антисептиком или надеть перчатки.В стране, несмотря на отмеченные полицией возможные нарушения, обстановка в целом достаточно спокойная.В Кишиневе также спокойно. В центре города возле здания правительства, парламента, мэрии, ЦИК нет скопления людей. При этом в городе в воскресенье достаточно многолюдно, чему способствует хорошая погода. Магазины, рестораны и общественный транспорт работают в обычном режиме.

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/moldaviya-1584565118.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/dodon-1584451872.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/sandu-1583734161.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Голосование на избирательных участках в Кишеневе Выборы в столице Молдавии проходят спокойно, информация о серьезных нарушениях не поступала. По данным на 12.30 мск, в целом по стране явка превысила 20%. 2020-11-15T15:21 true PT1M00S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире