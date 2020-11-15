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Наблюдатель от России сообщил о попытках помешать голосованию в Молдавии
Наблюдатель от России сообщил о попытках помешать голосованию в Молдавии
Депутат Госдумы Артем Туров, наблюдающий за выборами в Молдавии, сообщил, что попытки заблокировать приднестровцам доступ к избирательным участкам продолжаются, РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T15:17
2020-11-15T15:37
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Артем Туров, наблюдающий за выборами в Молдавии, сообщил, что попытки заблокировать приднестровцам доступ к избирательным участкам продолжаются, но полиция оперативно работает, чтобы не допустить этого.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Парламентарий рассказал РИА Новости, что в связи с попытками заблокировать приднестровцам доступ к избирательным участкам в ходе первого тура выборов депутаты решили в воскресенье проверить обстановку в этих населенных пунктах.Он рассказал, что во время наблюдения за происходящим к российским депутатам подошел молдавский парламентарий Игорь Гросу.При этом, по словам Турова, напряжение наблюдается только на территории проезда между Приднестровьем и Молдавией. Он сообщил, что на участках, где побывали депутаты, серьезных нарушений зафиксировано не было, наблюдались лишь небольшие проблемы в работе информационной системы при верификации избирателей, что создавало дополнительные очереди."Можно отметить, что на тех участках, на которых мы побывали, где голосуют в том числе жители Приднестровья, явка очень высокая по сравнению с первым туром… хорошая погода, что, конечно, тоже влияет на активность людей. Мы сейчас продолжаем проезжать участки", - добавил парламентарий.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Наблюдатель от России сообщил о попытках помешать голосованию в Молдавии

15:17 15.11.2020 (обновлено: 15:37 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСторонники кандидата в президенты Майи Санду пытаются препятствовать проезду автомобилей из Приднестровья в Молдавию в приграничном поселке Варница в день второго тура выборов президента Молдавии,
Сторонники кандидата в президенты Майи Санду пытаются препятствовать проезду автомобилей из Приднестровья в Молдавию в приграничном поселке Варница в день второго тура выборов президента Молдавии, - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Артем Туров, наблюдающий за выборами в Молдавии, сообщил, что попытки заблокировать приднестровцам доступ к избирательным участкам продолжаются, но полиция оперативно работает, чтобы не допустить этого.
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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Парламентарий рассказал РИА Новости, что в связи с попытками заблокировать приднестровцам доступ к избирательным участкам в ходе первого тура выборов депутаты решили в воскресенье проверить обстановку в этих населенных пунктах.

"Фиксируем то, что продолжаются попытки блокировки (дороги к участкам) гражданскими активистами. Но стоит отметить, что полиция сейчас работает достаточно оперативно, чтобы вытеснить с проезжей части этих граждан ... В принципе граждане подъезжают к избирательным участкам, но то, что ситуация остается напряженной, это действительно так", - сказал Туров.

Он рассказал, что во время наблюдения за происходящим к российским депутатам подошел молдавский парламентарий Игорь Гросу.

"Он сказал, зачем вы провоцируете … А на самом деле мы стояли в стороне, к нам подошел ряд средств массовой информации спросить об обстановке на данный момент по тем участкам, где мы проехали. В спокойном режиме пообщались", - пояснил Туров.

При этом, по словам Турова, напряжение наблюдается только на территории проезда между Приднестровьем и Молдавией. Он сообщил, что на участках, где побывали депутаты, серьезных нарушений зафиксировано не было, наблюдались лишь небольшие проблемы в работе информационной системы при верификации избирателей, что создавало дополнительные очереди.
"Можно отметить, что на тех участках, на которых мы побывали, где голосуют в том числе жители Приднестровья, явка очень высокая по сравнению с первым туром… хорошая погода, что, конечно, тоже влияет на активность людей. Мы сейчас продолжаем проезжать участки", - добавил парламентарий.
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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