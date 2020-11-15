https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html

Глава минздрава Украины нашел "позитив" в заражении коронавирусом

Глава минздрава Украины нашел "позитив" в заражении коронавирусом

Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что нашел позитив в том, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, так как это помогает ему пройти... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T20:26

2020-11-15T20:26

2020-11-15T20:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

украина

в мире

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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что нашел позитив в том, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, так как это помогает ему пройти путь пациента, а также рассказал, какие проблемы в здравоохранении ему удалось увидеть в начале своего лечения.Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в субботу, что заразился коронавирусной инфекцией и находится на самоизоляции дома."Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всем пытаюсь искать и позитив. И нашел его в этот раз. За все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами докторов. Теперь у меня есть возможность пройти эту ситуацию глазами пациента. Я хочу пройти через свой COVID как обычный пациент. На собственном опыте оценить пути пациента и протоколы лечения. Сразу фиксировать все недостатки и проблемы, которые будут возникать, чтобы вместе с командой министерства здравоохранения очень быстро находить пути их решения", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.Позднее он заявил, что уже столкнулся с первыми трудностями. Степанов выложил видео, в котором позвонил на "горячую линию" COVID-19 и выяснил, что декларацию с семейным врачом подписать онлайн на данный момент невозможно. "Необходимо решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе", - написал он в Facebook.Министр добавил, что на понедельник назначил совещание с заместителями по вопросу создания базы врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом по лечению коронавирусной инфекции дома."Также, исходя из того, что определенное количество граждан не подписали декларацию с семейным врачом, необходимо сделать так, чтобы они все же получали контакты врача, который будет вести их все время заболевания и назначать лечение. Такие врачи должны быть во всех регионах Украины", - написал Степанов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине выявили 535857 заболевших (из них 10681 за минувшие сутки), выздоровели - 241444 человека, зафиксировано летальных случаев – 9603. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/musk-1584676003.html

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584675017.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире