В Москве за сутки госпитализировали 1219 человек с COVID-19
11:07 15.11.2020 (обновлено: 11:13 15.11.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в "Ленэкспо"
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 6271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13,5% среди заболевших - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.