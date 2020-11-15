https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584690437.html

В Москве за сутки госпитализировали 1219 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1219 человек с COVID-19

За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T11:07

2020-11-15T11:07

2020-11-15T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что 13,5% среди заболевших - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/zdorove-1584640959.html

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коронавирус в россии, москва, общество