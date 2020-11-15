Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584690437.html
В Москве за сутки госпитализировали 1219 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1219 человек с COVID-19
За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:07
2020-11-15T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581755353_0:161:3069:1887_1400x0_80_0_0_db758b4c8d33798ff70e17e881498086.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что 13,5% среди заболевших - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201114/zdorove-1584640959.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581755353_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_53eda665bb060b2f34016c2545a3a67d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1219 человек с COVID-19

11:07 15.11.2020 (обновлено: 11:13 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в "Ленэкспо"
В Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 6271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1219 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек", - говорится в сообщении.
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 17:25
"Полный набор антител". Академик разъяснил отличия новой вакцины от COVID
Отмечается, что 13,5% среди заболевших - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 85% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
Лента новостейМолния