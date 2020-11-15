https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584689515.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане, он составил 0,6%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T11:02

2020-11-15T11:02

2020-11-15T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ханты-мансийский автономный округ

московская область (подмосковье)

краснодарский край

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане, он составил 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Чукотский АО, Республика Татарстан - 0,7%, 3. Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Чувашская Республика, Краснодарский край - 0,8%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584626655.html

ханты-мансийский автономный округ

московская область (подмосковье)

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, московская область (подмосковье), краснодарский край