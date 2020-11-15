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Эрдоган рассказал, на чем должны быть основаны переговоры по Кипру
Эрдоган рассказал, на чем должны быть основаны переговоры по Кипру
Переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на Кипре двух государств, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:57
2020-11-15T16:57
кипр
греция
реджеп тайип эрдоган
афины
в мире
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АНКАРА, 15 ноя - РИА Новости. Переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на Кипре двух государств, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Он добавил, что Турция, как страна-гарант по кипрскому урегулированию, "больше не потерпит дипломатических игр", имея в виду геологоразведку месторождений углеводородов на кипрском шельфе. "Ни один шаг в Восточном Средиземноморье без учета справедливых интересов нашей страны и ТРСК не может привести к миру и стабильности", - добавил турецкий лидер.По словам Эрдогана, Турция продолжит сейсморазведку и бурение в Восточном Средиземноморье до тех пор, пока не будет достигнуто "справедливое соглашение".Ранее Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о продлении сроков геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра, теперь - до 16 февраля. Разведку месторождений углеводородов в этом районе проводит турецкое исследовательское судно Barbaros Hayreddin Pasa, которое сопровождается двумя другими кораблями.В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая Республика Северного Кипра", не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
https://ria.ru/20200930/turtsiya-1577989811.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/kipr-1577143265.html
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кипр, греция, реджеп тайип эрдоган, афины, в мире

Эрдоган рассказал, на чем должны быть основаны переговоры по Кипру

16:57 15.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 15 ноя - РИА Новости. Переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании на Кипре двух государств, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сегодня на Кипре живут два народа, есть два отдельных государства. Переговоры о решении (кипрской проблемы – ред.) должны проходить на основе двух отдельных государств", - сказал Эрдоган в ходе визита в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Трансляция велась в Twitter-аккаунте турецкого лидера.

Он добавил, что Турция, как страна-гарант по кипрскому урегулированию, "больше не потерпит дипломатических игр", имея в виду геологоразведку месторождений углеводородов на кипрском шельфе. "Ни один шаг в Восточном Средиземноморье без учета справедливых интересов нашей страны и ТРСК не может привести к миру и стабильности", - добавил турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Турция продолжит сейсморазведку и бурение в Восточном Средиземноморье до тех пор, пока не будет достигнуто "справедливое соглашение".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Ранее Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о продлении сроков геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра, теперь - до 16 февраля. Разведку месторождений углеводородов в этом районе проводит турецкое исследовательское судно Barbaros Hayreddin Pasa, которое сопровождается двумя другими кораблями.
В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая Республика Северного Кипра", не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
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