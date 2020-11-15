https://ria.ru/20201115/khobbi-1584726528.html

Хобби школьницы оказалось смертельно опасным для нее из-за редкой болезни

Хобби школьницы оказалось смертельно опасным для нее из-за редкой болезни

Школьнице из США по имени Даниэль МакКрэвен пришлось отказаться от своих хобби из-за редкой болезни, пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T17:49

2020-11-15T17:49

2020-11-15T17:50

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Школьнице из США по имени Даниэль МакКрэвен пришлось отказаться от своих хобби из-за редкой болезни, пишет Daily Mail.Мать девочки по имени Сари рассказала, что как-то раз ее дочь после душа высказала предположение, что у нее аллергия на воду, так как ступни стали красными и начали сильно зудеть. Женщина посчитала, что это невозможно, и, вероятно, вода была слишком горячей.Позднее, после того, как семья сходила поплавать, у девочки по всему телу возникла крапивница, поэтому они обратились ко врачу. На обследовании на руку Даниэль вылили воду, а медик смотрел на реакцию. Он отказался поверить в аллергию, и проверил ее на другие заболевания. В итоге у девочки выявили болезнь — аквагенную крапивницу. Ею, как считается, страдают менее ста человек во всем мире. Как рассказала Сари, подобная болезнь проявляется во время полового созревания, а как лечить аквагенную крапивницу врачи пока не знают.При контакте с водой у Даниэль появляется болезненная и зудящая сыпь. Теперь ей нужно носить EpiPen — специальное медицинское средство, которое позволяет экстренно вводить препарат в случае анафилактического шока. Летом школьница старается оставаться в помещениях, чтобы не вспотеть.Сари рассказала, что раньше девочка обожала плавать, однако из-за своей болезни она больше не может этого делать. "Это может вызывать у нее анафилактический шок или задеть легкие, если ее высыпания будут очень сильными. Поэтому это опасно для жизни", — поделилась женщина. Горячий душ или ванная, как отмечается, могут привести к смерти.Мать девочки также рассказала, что у дочери аллергия на воду в бутылках, на соленую и водопроводную воду. Принять душ или умыться для девочки — стресс, поэтому она не хочет и боится это делать.Раньше школьница занималась гимнастикой — однако во время тренировок Даниэль потела. Кроме того, семья живет во влажном климате. Поэтому девочка вынуждена ежедневно принимать антигистаминные препараты, но приступы все еще возникают.

https://ria.ru/20191003/1559382682.html

https://ria.ru/20190904/1558266999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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