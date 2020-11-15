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Хобби школьницы оказалось смертельно опасным для нее из-за редкой болезни
Хобби школьницы оказалось смертельно опасным для нее из-за редкой болезни
Школьнице из США по имени Даниэль МакКрэвен пришлось отказаться от своих хобби из-за редкой болезни, пишет Daily Mail. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:49
2020-11-15T17:50
сша
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Школьнице из США по имени Даниэль МакКрэвен пришлось отказаться от своих хобби из-за редкой болезни, пишет Daily Mail.Мать девочки по имени Сари рассказала, что как-то раз ее дочь после душа высказала предположение, что у нее аллергия на воду, так как ступни стали красными и начали сильно зудеть. Женщина посчитала, что это невозможно, и, вероятно, вода была слишком горячей.Позднее, после того, как семья сходила поплавать, у девочки по всему телу возникла крапивница, поэтому они обратились ко врачу. На обследовании на руку Даниэль вылили воду, а медик смотрел на реакцию. Он отказался поверить в аллергию, и проверил ее на другие заболевания. В итоге у девочки выявили болезнь — аквагенную крапивницу. Ею, как считается, страдают менее ста человек во всем мире. Как рассказала Сари, подобная болезнь проявляется во время полового созревания, а как лечить аквагенную крапивницу врачи пока не знают.При контакте с водой у Даниэль появляется болезненная и зудящая сыпь. Теперь ей нужно носить EpiPen — специальное медицинское средство, которое позволяет экстренно вводить препарат в случае анафилактического шока. Летом школьница старается оставаться в помещениях, чтобы не вспотеть.Сари рассказала, что раньше девочка обожала плавать, однако из-за своей болезни она больше не может этого делать. "Это может вызывать у нее анафилактический шок или задеть легкие, если ее высыпания будут очень сильными. Поэтому это опасно для жизни", — поделилась женщина. Горячий душ или ванная, как отмечается, могут привести к смерти.Мать девочки также рассказала, что у дочери аллергия на воду в бутылках, на соленую и водопроводную воду. Принять душ или умыться для девочки — стресс, поэтому она не хочет и боится это делать.Раньше школьница занималась гимнастикой — однако во время тренировок Даниэль потела. Кроме того, семья живет во влажном климате. Поэтому девочка вынуждена ежедневно принимать антигистаминные препараты, но приступы все еще возникают.
https://ria.ru/20191003/1559382682.html
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сша, в мире

Хобби школьницы оказалось смертельно опасным для нее из-за редкой болезни

17:49 15.11.2020 (обновлено: 17:50 15.11.2020)
 
© Fotolia / SchankzВода в бассейне
Вода в бассейне - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Fotolia / Schankz
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Школьнице из США по имени Даниэль МакКрэвен пришлось отказаться от своих хобби из-за редкой болезни, пишет Daily Mail.
Мать девочки по имени Сари рассказала, что как-то раз ее дочь после душа высказала предположение, что у нее аллергия на воду, так как ступни стали красными и начали сильно зудеть. Женщина посчитала, что это невозможно, и, вероятно, вода была слишком горячей.
Позднее, после того, как семья сходила поплавать, у девочки по всему телу возникла крапивница, поэтому они обратились ко врачу. На обследовании на руку Даниэль вылили воду, а медик смотрел на реакцию. Он отказался поверить в аллергию, и проверил ее на другие заболевания.
В итоге у девочки выявили болезнь — аквагенную крапивницу. Ею, как считается, страдают менее ста человек во всем мире. Как рассказала Сари, подобная болезнь проявляется во время полового созревания, а как лечить аквагенную крапивницу врачи пока не знают.
При контакте с водой у Даниэль появляется болезненная и зудящая сыпь. Теперь ей нужно носить EpiPen — специальное медицинское средство, которое позволяет экстренно вводить препарат в случае анафилактического шока. Летом школьница старается оставаться в помещениях, чтобы не вспотеть.
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Сари рассказала, что раньше девочка обожала плавать, однако из-за своей болезни она больше не может этого делать.
"Это может вызывать у нее анафилактический шок или задеть легкие, если ее высыпания будут очень сильными. Поэтому это опасно для жизни", — поделилась женщина. Горячий душ или ванная, как отмечается, могут привести к смерти.
Мать девочки также рассказала, что у дочери аллергия на воду в бутылках, на соленую и водопроводную воду. Принять душ или умыться для девочки — стресс, поэтому она не хочет и боится это делать.
Раньше школьница занималась гимнастикой — однако во время тренировок Даниэль потела. Кроме того, семья живет во влажном климате. Поэтому девочка вынуждена ежедневно принимать антигистаминные препараты, но приступы все еще возникают.
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