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Сенатор прокомментировал ход выборов в Молдавии

Сенатор прокомментировал ход выборов в Молдавии

Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Молдавии существенно выше, голосование проходит спокойно, жители Приднестровья беспрепятственно могут... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T19:43

2020-11-15T19:43

2020-11-15T19:43

президентские выборы в молдавии — 2020

владимир круглый

майя санду

игорь додон

молдавия

кишинев

в мире

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Молдавии существенно выше, голосование проходит спокойно, жители Приднестровья беспрепятственно могут отдать свои голоса кандидатам, сообщил РИА Новости в воскресенье по телефону из Кишинева сенатор РФ Владимир Круглый.Сенатор находится в Молдавии в составе делегации представителей Совфеда, наблюдающих за ходом второго тура президентских выборов в республике.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур выборов президента. Гражданам предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно законодательству Молдавии, победителем признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей."Мы посетили несколько участков в Кишиневе и городе Резина на границе с Приднестровской непризнанной республикой. Везде явка избирателей существенно выше, чем во время первого тура выборов", - сказал сенатор. По его словам, голосование проходит спокойно, "нарушений не отмечено"."В городе Резина для жителей Приднестровья открыто четыре участка, интерес к выборам большой. Очередь на один участок может составлять порядка 200 человек", - отметил законодатель. Круглый также подчеркнул, что граждане ПМР могут "спокойно проголосовать, никто им в этом не препятствует"."Все ждут результатов выборов, общество разделено на две части, интрига сохраняется", - заключил парламентарий.

молдавия

кишинев

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президентские выборы в молдавии — 2020, владимир круглый, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире